Sức mạnh của niềm tin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ở xã Đạo Trù - Kỳ 1: Chuyện làng... lên mạng!

Một thông báo xử phạt vi phạm hành chính, một vụ việc hỗ trợ cứu nạn hay những hoạt động thường xuyên của hệ thống chính trị ở cơ sở vốn là những câu chuyện rất bình thường trong đời sống. Thế nhưng, khi xuất hiện trên mạng xã hội, những thông tin ấy có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Từ những câu chuyện rất nhỏ ấy ở xã Đạo Trù cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: niềm tin của Nhân dân trên không gian mạng có thể bị tác động, thậm chí bị lay chuyển nếu thiếu thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

Thay đổi tên thôn làng không có nghĩa là mất quê hương

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, xã Đạo Trù mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Đạo Trù và Yên Dương. Trên diện tích hơn 8.300 ha, gần 6.100 hộ dân với hơn 24.000 nhân khẩu thuộc 10 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm hơn 75% dân số. Dù địa giới hành chính có thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa, phong tục tập quán và ký ức cộng đồng vẫn được gìn giữ trong đời sống hằng ngày của người dân.

Với nhiều thế hệ, những cái tên như Lục Liễu, Đồng Pheo, Đồng Cà, Quang Đạo, Vĩnh Ninh... không chỉ là những địa danh trên bản đồ. Đó là nơi gắn với tuổi thơ, với mùa vụ, với những phiên chợ quê, những mái đình, ngôi chùa và đặc biệt là những câu hát Soọng cô đã đi cùng bao thế hệ người Sán Dìu.

Chính vì vậy, khi chủ trương sắp xếp, điều chỉnh thôn, xóm được triển khai, bên cạnh sự đồng thuận với định hướng chung, vẫn còn những tâm tư, băn khoăn rất tự nhiên. Nhiều người dân chia sẻ sự lưu luyến với tên gọi cũ đã gắn bó suốt hàng chục năm, gắn với ký ức gia đình và cộng đồng.

Có người bày tỏ sự tiếc nuối vì tên làng đã đi cùng họ từ thuở ấu thơ, qua từng mùa lúa chín, từng buổi đến trường, từng lễ hội làng. Có người lại xem đó là nơi lưu giữ ký ức của ông bà, cha mẹ, là một phần không thể tách rời của quê hương.

Ông Khổng Minh Hoạch, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Dương chia sẻ tại hội nghị triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn trên địa bàn xã: “Trước đây, khi sáp nhập hai xã Yên Dương và Đạo Trù, ban đầu chúng tôi cũng có những băn khoăn, lưu luyến. Nhưng đến nay, nhìn thấy quê hương đổi mới, đời sống người dân ngày càng nâng lên, phong tục tập quán vẫn được giữ gìn, chúng tôi hiểu rằng cái mới không làm mất đi giá trị cũ. Rồi dần dần, những tên gọi mới cũng sẽ trở nên thân thuộc.”

Những ý kiến, trăn trở của người dân được chính quyền lắng nghe và trao đổi cởi mở tại hội nghị triển khai thực hiện việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Đạo Trù.

Trước những tâm tư của người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã không lựa chọn cách làm hành chính đơn thuần. Thay vào đó là hàng loạt cuộc họp dân, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến từng hộ dân, giải thích rõ mục tiêu của việc sắp xếp để tạo sự đồng thuận.

Tại một buổi làm việc, đồng chí Trần Phú Phương - Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù nhấn mạnh: “Việc sắp xếp thôn không làm mất đi bản sắc văn hóa hay giá trị truyền thống của người dân. Đây là bước đi cần thiết nhằm tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân tốt hơn, hướng tới xây dựng xã Đạo Trù văn minh, giàu đẹp và đáng sống.”

Tuy nhiên, trong thời đại số, những câu chuyện vốn chỉ diễn ra trong phạm vi một làng quê lại không còn giới hạn ở không gian truyền thống. Chỉ cần một vài dòng trạng thái trên mạng xã hội, một đoạn video được cắt ghép hay những thông tin chưa đầy đủ, câu chuyện sáp nhập thôn ở Đạo Trù có thể nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi cùng nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Có những ý kiến đồng cảm với nỗi niềm của người dân. Nhưng cũng có những bình luận cực đoan, cố tình biến những băn khoăn rất đỗi bình thường ấy thành sự phản đối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Điều đó cho thấy, trong môi trường mạng xã hội, một câu chuyện nhỏ ở cơ sở hoàn toàn có thể bị “phóng đại” thành vấn đề lớn nếu thiếu kiểm chứng và thiếu thông tin chính thống.

Khi sự đúng đắn cũng cần bản lĩnh

Thực tế cho thấy, những thông tin sai lệch trên không gian mạng không phải lúc nào cũng bắt đầu từ sự bịa đặt hoàn toàn. Ngược lại, nhiều trường hợp được “nuôi dưỡng” từ chính những sự việc có thật, những cảm xúc có thật của người dân

Những bình luận khiếm nhã, nhạy cảm xuất hiện sau khi thông tin xử lý vi phạm về môi trường trong đêm được đăng tải trên Fanpage Đạo Trù 24H.

Tại Đạo Trù, câu chuyện về sắp xếp thôn là một ví dụ. Đó là chủ trương đúng đắn, được triển khai công khai, dân chủ. Nhưng chính những băn khoăn rất đời thường - như sự lưu luyến tên làng cũ - lại có thể bị cắt xén, thổi phồng, rồi dẫn dắt sang những suy diễn không đúng bản chất.

Không chỉ trong câu chuyện tổ chức thôn xóm, mà cả trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở, hiện tượng này cũng xuất hiện. Những quyết định xử lý vi phạm, nếu không được thông tin đầy đủ và kịp thời, cũng có thể bị hiểu sai.

Thời gian qua, một số vụ việc liên quan đến vi phạm môi trường như phát hiện khai thác đất trái phép trong đêm đến xử phạt hành vi xả rác ra khu vực ven suối đều được công khai trên fanpage Đạo Trù 24H đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Đa số ý kiến đều đồng tình với tinh thần xử lý nghiêm minh, bảo vệ môi trường sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn xuất hiện những bình luận mang tính suy diễn, cho rằng việc xử lý “làm màu”, hoặc gán ghép động cơ không đúng với thực tế. Những ý kiến này, dù chỉ tồn tại trong không gian mạng, nhưng lại tạo ra áp lực không nhỏ đối với cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Trong thực tế, cán bộ cơ sở luôn đứng trước nhiều áp lực: vừa phải làm đúng quy định pháp luật, vừa phải giải thích để người dân hiểu và đồng thuận, đồng thời đối diện với những thông tin trái chiều trên mạng xã hội.

Có những trường hợp, dù làm đúng quy trình, đúng thẩm quyền nhưng vẫn có thể bị hiểu lầm hoặc đánh giá sai lệch nếu thông tin không được truyền tải đầy đủ.

Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Xuân Năm chia sẻ: “Làm cán bộ cơ sở đôi khi phải chấp nhận cả những hiểu lầm. Nhưng nếu vì sợ áp lực mà không dám làm, thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là Nhân dân. Điều quan trọng là phải giữ được sự công tâm và minh bạch.”

Đồng chí Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã cùng tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc sau khi nhận được tin báo vi phạm từ quần chúng Nhân dân.

Từ thực tiễn đó cho thấy, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở không chỉ là xử lý đúng việc, mà còn phải làm tốt công tác thông tin, truyền thông, đối thoại với người dân. Bởi nếu thiếu thông tin chính thống, khoảng trống sẽ bị lấp đầy bởi tin đồn. Nếu thiếu minh bạch, niềm tin sẽ dễ bị xói mòn. Và nếu thiếu đối thoại, những hiểu lầm rất nhỏ có thể bị đẩy thành những mâu thuẫn lớn hơn.

Cuộc sống ở Đạo Trù cho thấy một điều rõ ràng: những vấn đề lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày. Một cái tên làng, một quyết định xử lý vi phạm, một thông tin trên mạng xã hội... đều có thể trở thành “điểm chạm” của niềm tin nếu không được xử lý đúng cách.

Trong bối cảnh đó, niềm tin của Nhân dân không tự nhiên mà có. Niềm tin được hình thành từ sự lắng nghe, từ những hành động cụ thể và từ sự nhất quán giữa lời nói và việc làm của chính quyền.

Ở Đạo Trù, từ câu chuyện sắp xếp thôn đến xử lý vi phạm môi trường, có thể thấy rõ một điểm chung: khi chính quyền chủ động đối thoại, minh bạch thông tin và giải thích rõ ràng, sự đồng thuận của người dân sẽ được củng cố.

Ngược lại, nếu thiếu thông tin hoặc chậm trễ trong truyền thông, những hiểu lầm có thể phát sinh, tạo ra khoảng cách không đáng có.

Trong thời đại mà một câu chuyện làng quê cũng có thể trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra ở các diễn đàn lớn hay trong các cuộc đấu tranh lý luận, mà bắt đầu từ chính những việc rất đời thường ở cơ sở.

Ở Đạo Trù, cuộc đấu tranh ấy bắt đầu từ những điều rất đỗi đời thường: một cái tên làng, một quyết định xử lý vi phạm hay cách ứng xử của những người làm công tác ở cơ sở trước những ý kiến trái chiều. Và có lẽ, điều quan trọng nhất không nằm ở việc mạng xã hội nói gì, mà ở chỗ chính quyền và người dân có đủ niềm tin, sự lắng nghe và sự minh bạch để cùng nhau vượt qua những nhiễu động thông tin hay không.

Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là lý luận, mà chính là niềm tin của Nhân dân được vun đắp từ những điều bình dị nhất trong đời sống hàng ngày.

Hoàng Cúc

Kỳ 2: