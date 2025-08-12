Tân Hóa - từ “rốn lũ” miền Trung đến làng du lịch hướng tới “net zero”

Tân Hóa, ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng đá vôi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cũ (nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), vốn được biết đến là “rốn lũ” của miền Trung. Nay, Tân Hóa đã trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng, bền vững và đang hướng tới mục tiêu “net zero”...

Từ “rốn lũ” đến “Làng du lịch tốt nhất thế giới”

Mỗi mùa lũ, người dân Tân Hóa trước đây phải chạy lên núi, mất trắng tài sản. Sau trận lũ lịch sử 2010 khiến làng chìm sâu 12m, người dân sáng tạo mô hình nhà phao tránh lũ.

Mỗi căn rộng khoảng 20m2, sàn gắn hệ thống thùng phuy rỗng để nổi khi nước dâng. Khi hết lũ, nhà phao được dùng làm kho lương thực... Hiện toàn xã có hơn 700 căn, 90 căn do Công ty Oxalis Adventure tài trợ qua cuộc đua “Thử thách Tú Làn”.

Du khách chèo thuyền kayak tham quan làng du lịch Tân Hóa trong mùa mưa lũ

Theo ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Oxalis, nhà phao giúp người dân thích ứng thời tiết, từng bước thoát nghèo và phát triển du lịch. Lũ ở Tân Hóa yên ả, không sóng lớn, du khách có thể trải nghiệm sống trong nhà nổi, thả lưới, câu cá, chèo kayak, khám phá hang động, thưởng thức đặc sản.

Oxalis còn đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng Tú Làn Lodge – cách mặt đất 11m – và tour ATV khám phá rừng lim. Năm 2023, Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh Tân Hóa là một trong “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Du lịch bền vững, hành trình “net zero”

Tân Hóa gắn với các tour thám hiểm Tú Làn – bối cảnh phim “Kong: Skull Island”. Oxalis triển khai mô hình du lịch xanh: đưa vào sử dụng xe đạp điện, năng lượng mặt trời, hạn chế lãng phí thực phẩm, trồng rừng bù đắp phát thải.

Doanh nghiệp hỗ trợ dân xây homestay, nhà hàng, đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, hướng dẫn viên. Năm 2022, Oxalis tài trợ 12 porter học cao đẳng du lịch; nhiều người từng là “lâm tặc” nay có việc ổn định.

Du khách tham quan, trải nghiệm sống trong nhà phao tránh lũ ở xã Tân Hóa

Hiện hơn 130 người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, thu nhập 6 – 12 triệu đồng/tháng; nhiều hộ gián tiếp hưởng lợi qua cung ứng thực phẩm, chăn nuôi. Hằng năm, Tân Hóa đón 10.000 – 12.000 khách, năm 2024 có 11.000 khách, 80% là người nước ngoài.

Đ.T (Biên soạn theo danviet.vn)