Tân Lạc chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã Mường Bi.

Trong tháng 9, Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc tổ chức 2 đợt khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí tại Trạm Y tế Phú Cường và Trạm Y tế Mường Bi, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Đơn vị bố trí nhân viên hướng dẫn từ khu vực đón tiếp đến các phòng khám chuyên khoa, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thăm khám.

100% người đến khám được khai thác tiền sử bệnh, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe và sàng lọc một số bệnh lý thường gặp nhằm phát hiện sớm bất thường. Người dân còn được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và điều trị phù hợp.

Ông Bùi Văn Dừng, sinh năm 1966, ở thôn Đồng Bưởi, chia sẻ: Do nhiều lý do, đã lâu ông không đi khám sức khỏe. Được địa phương thông báo và mời đến Trạm Y tế Phú Cường khám miễn phí, ông được kiểm tra sức khỏe, kê đơn và tư vấn cách điều trị.

Bà Bùi Thị Nhung, sinh năm 1970, ở thôn Mường Lồ, cho biết chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí giúp bà nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh mạn tính, đồng thời mong muốn hoạt động tiếp tục được duy trì, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Đông đảo người dân đến Trạm Y tế Phú Cường khám bệnh, tư vấn điều trị.

Đặt tại thôn Mãn Đức, xã Tân Lạc, Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc có nhiệm vụ khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Theo Giám đốc Trung tâm Trần Quốc Mạnh, xác định là cơ sở y tế nòng cốt trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho cộng đồng, đơn vị thực hiện tốt với phương châm “phòng bệnh chủ động; khám bệnh kịp thời; điều trị hiệu quả; chăm sóc toàn diện”, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Triển khai Tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, Trung tâm chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị; phối hợp với các trạm y tế xã tập trung lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ người dân. Hoạt động khám bệnh được gắn với tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi sức khỏe Nhân dân.

Cùng với khám, sàng lọc, Trung tâm đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân tự chăm sóc sức khỏe, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và xây dựng lối sống lành mạnh. Đơn vị đồng thời tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế cơ sở.

Riêng trong tháng 9, Trung tâm tổ chức các lớp tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường; phòng, chống sốt rét; lợi ích sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đội ngũ y tế cơ sở các xã Tân Lạc, Mường Bi cập nhật kiến thức phòng bệnh qua chương trình tập huấn, giáo dục sức khỏe.

Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế cơ sở góp phần đưa kiến thức phòng bệnh đến từng hộ gia đình, khu dân cư. Nội dung tập huấn chú trọng thực hành truyền thông, xử lý tình huống, giúp cán bộ y tế cơ sở chủ động hơn trong tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc phối hợp với Trạm Y tế xã Tân Lạc triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết tại thôn Bui Phoi.

Trung tâm cũng tăng cường tuyên truyền về phòng, chống bệnh đái tháo đường; các bệnh truyền nhiễm như viêm não Nhật Bản, sốt rét, sốt xuất huyết; dinh dưỡng cho người chạy thận nhân tạo; phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện; khử trùng nước giếng sau bão, lũ và duy trì các thói quen tốt để chủ động bảo vệ sức khỏe.

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc Trần Quốc Mạnh khẳng định, với phương châm “Chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh”, các hoạt động của Trung tâm góp phần nâng cao ý thức phòng bệnh, phát hiện sớm và chủ động chăm sóc sức khỏe của người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Bùi Minh