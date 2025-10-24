Tân thuyền trưởng ĐT Thái Lan nói điều bất ngờ về giấc mơ World Cup

HLV Anthony Hudson nói điều bất ngờ về giấc mơ tham dự World Cup trong ngày chính thức trở thành thuyền trưởng của ĐT Thái Lan.

Mới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã công bố ông Anthony Hudson là tân HLV trưởng của ĐT Thái Lan. Nhà cầm quân 44 tuổi sẽ dẫn dắt “Voi chiến” thi đấu trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2025.

HLV Anthony Hudson. Ảnh: FAT

Ông Anthony Hudson khởi nghiệp huấn luyện tại Mỹ cùng CLB Real Maryland Monarchs, sau đó dẫn dắt Newport County, U23 và ĐTQG Bahrain, U23 và ĐTQG New Zealand, Colorado Rapids (MLS), cũng như ĐT Mỹ ở cả cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia.

Trước khi nhận lời dẫn dắt ĐT Thái Lan, Anthony Hudson từng làm việc tại châu Á, dẫn dắt Al Markhiya, Al Arabi (Qatar) và gần nhất là BG Pathum United.

Nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định sẽ kế thừa những gì HLV Masatada Ishii đã xây dựng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo sự nhất quán trong hệ thống bóng đá quốc gia:

“Sẽ là sai lầm nếu thay đổi tất cả, vì ĐT Thái Lan thời gian qua đã phát triển tốt. Tôi sẽ không “cách mạng”, mà sẽ từng bước “tiến hóa” để giúp đội bóng phát triển bền vững ở mọi cấp độ”, ông Anthony Hudson cho biết.

Chia sẻ với truyền thông về mục tiêu dài hạn với ĐT Thái Lan, HLV Anthony Hudson tỏ ra lạc quan: “Tôi tin Thái Lan có thể hướng tới World Cup. Điều quan trọng là phải tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ, nâng cao trình độ HLV, và tăng số lượng các trận giao hữu quốc tế chất lượng. Nếu làm được điều đó, giấc mơ World Cup hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.”

Trước mắt, HLV Anthony Hudson cùng ĐT Thái Lan sẽ tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Singapore vào ngày 13/11. Sau đó, thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ làm khách trên sân của ĐT Sri Lanka trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11/2025.

Nguồn vov.vn