Thanh niên Sơn Đông “số hóa” di sản: Khởi động kỷ nguyên số trên đất Tổ

Xác định công nghệ số là động lực phát triển, Đoàn Thanh niên xã Sơn Đông tiên phong triển khai số hóa các di tích lịch sử bằng mã QR, mở ra cánh cửa tiếp cận tri thức và văn hóa dễ dàng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Sơn Đông đã triển khai dự án “Tích hợp số hóa di tích lịch sử trên nền tảng số”

Tiện ích từ mã QR - Nối gần khoảng cách với lịch sử

Tỉnh Phú Thọ vùng đất cội nguồn dân tộc, luôn đặt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản lên hàng đầu. Nhận thấy tính cấp thiết của chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Sơn Đông đã triển khai dự án “Tích hợp số hóa di tích lịch sử trên nền tảng số”. Đến nay, 6 di tích trên địa bàn xã, bao gồm cả Đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn đã được gắn mã QR.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, du khách và người dân có thể quét mã QR tại cổng đền để truy cập toàn bộ thông tin về di tích, thân thế, sự nghiệp của vị tướng tài ba. Bước tiến này mang lại sự tiện lợi lớn, xóa rào cản thông tin truyền thống.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, du khách và người dân có thể quét mã QR tại cổng đền để truy cập toàn bộ thông tin về di tích Đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn

Ông Đào Văn Chất, du khách từ xã Tam Dương phấn khởi cho hay: “Bây giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại là chúng tôi nắm được tất cả thông tin. Trước đây, muốn tìm hiểu phải qua sách vở, giờ chỉ cần quét mã QR. Lịch sử, công trạng của cụ Trần Nguyên Hãn đều được hiển thị đầy đủ, dễ hiểu, ai cũng có thể sử dụng được”. Tương tự, ông Nguyễn Tiến Trình, người dân địa phương, khẳng định việc này giúp nhiều người trên cả nước biết rõ hơn về di sản của quê hương.

Việc tích hợp dữ liệu, hình ảnh và video chất lượng cao giúp du khách có cái nhìn trực quan, sâu sắc hơn về truyền thống văn hóa, con người nơi đây, khẳng định vai trò tiên phong của chuyển đổi số trong phát triển du lịch.

Thanh niên xung kích chuyển đổi số

Số hóa di tích lịch sử là quá trình chuyển đổi thông tin sang dạng kỹ thuật số, giúp lưu giữ, bảo vệ di tích khỏi các yếu tố môi trường, thời gian và giúp mọi người tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Anh Khổng Vương An - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đông nhấn mạnh: "Đoàn Thanh niên hiểu rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Việc số hóa các điểm di tích được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Lực lượng đoàn viên đã trực tiếp thu thập thông tin, hình ảnh, tạo mã QR và gắn biển."

Theo chị Trần Thị Hồng Nga - một đoàn viên tham gia dự án, quá trình này không chỉ xây dựng tư liệu về di tích rõ ràng mà còn giúp đoàn viên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, thể hiện tinh thần cống hiến và sức trẻ.

Lan tỏa công nghệ số trong phát triển kinh tế

Sơn Đông không chỉ dừng lại ở số hóa di tích. Với đặc thù là làng nghề hoa cây cảnh, lực lượng đoàn viên thanh niên nhanh chóng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

Thanh niên vận động người dân tăng cường sử dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook, TikTok để bán hàng thay vì chỉ phụ thuộc vào phương thức truyền thống. Nhờ ứng dụng các kênh bán hàng trực tuyến, nhiều gia đình đã tăng thu nhập đáng kể, đưa các mặt hàng đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, kéo gần khoảng cách giao thương.

Nhờ ứng dụng các kênh bán hàng trực tuyến, nhiều gia đình đã tăng thu nhập

Chị Trần Thị Hường ở thôn Thành Công, xã Sơn Đông chia sẻ về mô hình bán hoa cây cảnh online: “Nhờ công nghệ số, chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng trên mọi miền đất nước. Trước đây, bán hàng truyền thống chỉ bán được cho người quen, nhưng khi áp dụng công nghệ số thì thu nhập ổn định. Ở Sơn Đông, nhiều nhà vườn khác cũng áp dụng."

Nhờ công nghệ số, các nhà vườn ở xã Sơn Đông tiếp cận nhiều khách hàng trên cả nước

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Đông khẳng định: Chúng tôi xác định chuyển đổi số có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn Thanh niên triển khai các mô hình.

Trong thời kỳ công nghệ số bùng nổ, việc tiên phong ứng dụng trong bảo tồn di sản và sản xuất, kinh doanh giúp người dân Sơn Đông kéo gần khoảng cách giao thương, tạo thu nhập ổn định và mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Ngọc Thắng