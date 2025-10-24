{title}
Chiều 24/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai. Dự hội nghị có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các xã, phường khu vực tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũ.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc hội nghị
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận, giao thuê đất... Đặc biệt, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều khó khăn, vướng mắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.
Việc tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên ngành là rất cần thiết. Đây cũng là dịp để các sở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, cập nhật các quy định mới về đất đai, giải phóng mặt bằng; đặc biệt là các điểm mới về phân cấp, phân quyền, quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất, các khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện hiện để làm rõ và đưa ra giải pháp để việc thực hiện các thủ tục về lĩnh vực đất đai đạt kết quả cao.
Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám Bộ nông nghiệp và Môi trường báo cáo chuyên đề 1 tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề: Triển khai Nghị định số 151/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong quản lý đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP và các quy định mới liên quan đến Luật Đất đai. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: quy trình, trình tự, thủ tục; thực tiễn, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tại tỉnh Phú Thọ.
Quang cảnh hội nghị
Phan Cường
