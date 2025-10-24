Tập huấn, tuyên truyền và đào tạo về an toàn bức xạ

Sáng 24/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật khoa học công nghệ (STEC) tổ chức hội nghị tập huấn kết hợp đào tạo về an toàn bức xạ cho các đồng chí là cán bộ phụ trách, nhân viên đảm nhận nhiệm vụ về an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, việc khai thác và ứng dụng năng lượng hạt nhân, nguyên tử trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong sản xuất và đời sống ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Năng lượng hạt nhân không chỉ được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mà còn ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác như y tế, nông nghiệp, khai khoáng, khí tượng thủy văn, địa chất, an ninh - quốc phòng, môi trường.

Bên cạnh những lợi ích to lớn đối với sản xuất và đời sống thì các nguồn bức xạ cũng tiềm ẩn các nguy cơ về mất an toàn, an ninh nguồn năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh bức xạ và nguồn phóng xạ của các cơ sở còn những hạn chế như: Cán bộ quản lý, phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ tại nhiều cơ sở bức xạ nắm bắt chưa đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân; nhiều cơ sở chưa chú ý kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ theo đúng định kỳ. Nhận thức về phương tiện bảo hộ lao động của nhân viên bức xạ chưa cao nên khi được trang bị bảo hộ lao động nhưng lại không sử dụng khi tiến hành công việc bức xạ...

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Việc tập huấn, tuyên truyền và đào tạo nâng cao kiến thức thường xuyên cho các cán bộ quản lý, người phụ trách an toàn bức xạ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân là hết sức cần thiết. Để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả, chất lượng, đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ để tiếp thu các nội dung chuyên đề được các chuyên gia truyền đạt. Đồng thời, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những bất cập trong hoạt động thực tiễn của đơn vị, bản thân để tham vấn các giải pháp. Kết thúc đợt tập huấn, đội ngũ giảng viên tổ chức đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận đào tạo cho các học viên theo đúng quy định.

Tiến sĩ Đặng Đức Nhận - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam truyền đạt các nội dung về an toàn bức xạ

Tại hội nghị tập huấn, đào tạo, các học viên được trang bị các kiến thức về Luật Năng lượng nguyên tử số 95/2005/QH15; Nghị định số 133/2025/ND-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ; quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; các văn bản pháp luật quy định về lập, phê duyệt, chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ...

Hoàng Nga