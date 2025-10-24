Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” ở xã Chí Tiên

Với mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chí Tiên đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” - một mô hình nhân văn, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần cùng gia đình và xã hội chăm lo, tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chí Tiên đã tổ chức trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Chương trình do Hội LHPN xã trực tiếp triển khai, nhằm kêu gọi, kết nối các cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Thị Thảo Nam nhận là “mẹ đỡ đầu” cho một em học sinh tại xã Sơn Cương (cũ)

Năm 2025, Hội Phụ nữ xã đã vận động ba “mẹ đỡ đầu” tiêu biểu nhận chăm sóc, hỗ trợ ba học sinh ở ba xã cũ: Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam - Bí thư Đảng uỷ xã đã nhận đỡ đầu một em ở Sơn Cương; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã đỡ đầu một em tại địa bàn xã Thanh Hà cũ và bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung - đỡ đầu một em ở Chí Tiên.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Thanh Mai nhận là “mẹ đỡ đầu” cho một em học sinh tại xã Thanh Hà cũ

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Các em được nhận đỡ đầu đều là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ song vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Theo chương trình, mỗi cháu sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm trong giai đoạn 2025-2027. Ngoài ra, vào dịp đầu năm học, Tết Trung thu và Tết Nguyên đán, các “mẹ đỡ đầu” sẽ tiếp tục quan tâm, tặng quà, sách vở, quần áo để động viên tinh thần cho các em.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ tương lai. Mỗi món quà là một lời động viên, là niềm tin giúp các em thêm nghị lực để vững bước đến trường. Đây cũng không phải năm đầu tiên chương trình được triển khai tại xã Chí Tiên. Trước đó, các cấp Hội ở địa phương đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, chăm lo an sinh cộng đồng, thực hiện tốt các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, vận động, kết nối, đỡ đầu 5 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 8 triệu đồng. Chương trình không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ thiết thực, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng. Đây là minh chứng sinh động cho truyền thống “lá lành đùm lá rách” và tinh thần sẻ chia, đùm bọc vốn đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người dân nơi đây.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Chí Tiên dự kiến tiếp tục mở rộng chương trình, kêu gọi thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay đồng hành, để ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nâng đỡ, chăm sóc và tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống.

Song song với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trong nhiệm kỳ qua (2021-2025), công tác Hội và phong trào phụ nữ xã Chí Tiên cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã đã giảm xuống còn 2,65%.

Hội viên phụ nữ xã Chí Tiên được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế

Cùng với đó, Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tập huấn kỹ năng, giúp hàng chục hộ phụ nữ thoát nghèo. Nhiều mô hình sáng tạo được duy trì, nhân rộng như “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu”, “Phụ nữ sống xanh - hành động đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Phụ nữ với chuyển đổi số”... góp phần cải thiện cảnh quan nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Đặc biệt, quỹ “Mái ấm tình thương” đã hỗ trợ 10 gia đình hội viên khó khăn với tổng số tiền 200 triệu đồng; tỷ lệ gia đình văn hoá toàn xã đạt 94%, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, xã có 24 chi hội với 2.263 hội viên, thu hút 84% phụ nữ toàn xã tham gia sinh hoạt Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu 15 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp Đảng cho 15 hội viên mới.

Với tinh thần nhân ái, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chí Tiên đang tiếp tục lan tỏa mô hình “Mẹ đỡ đầu” và các mô hình tiêu biểu khác của hội, biến những tấm lòng yêu thương thành điểm tựa vững chắc cho trẻ em nghèo, đồng thời góp phần tích cực xây dựng quê hương Chí Tiên ngày càng nhân văn, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Vĩnh Hà