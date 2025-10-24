Thời tiết ngày 24/10: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Trung và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp.

Hồi 1 giờ sáng cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và tan dần.

Khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trời rét.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu kết hợp với không khí lạnh tăng cường, tại các trạm ven biển đã ghi nhận gió mạnh. Cụ thể, trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong ngày và đêm 24/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,5 - 4,5m, biển động. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 2,0 - 3,5m, biển động. Ngoài ra, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) cũng như Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng cao trên 2,0m.

Trên đất liền, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ngày 24/10 có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa, trời rét, ban ngày trời lạnh. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to; các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa tăng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 -21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Nam Quảng Trị đến TP Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

