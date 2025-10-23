Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân chọn lọc nguồn tin dự báo thời tiết

Đề cập đến hiện tượng trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân đưa ra dự báo thời tiết, trong đó có nhiều thông tin gây hoang mang dư luận, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Việc phổ biến và chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn đến cộng đồng là hết sức cần thiết, giúp người dân cảnh giác, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, cần tránh việc thổi phồng hoặc suy diễn quá mức có thể gây hoang mang trong dư luận và làm giảm hiệu quả đối với việc phòng chống thiên tai.

Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo chọn lọc nguồn tin dự báo thời tiết. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, những cá nhân, chuyên gia độc lập hay các facebooker, tiktoker đã góp phần lan tỏa sự quan tâm của xã hội đối với chủ đề ứng phó biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Thiên tai hiện nay có xu hướng diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan. Mỗi nguồn thông tin, nếu được phân tích trên cơ sở khoa học, khách quan và kiểm chứng cẩn trọng, đều có giá trị nhất định trong việc giúp người dân nâng cao cảnh giác và chủ động ứng phó.

Nhưng, trong việc dự báo và cảnh báo, các nhận định khoa học cần được xây dựng trên cơ sở hệ thống số liệu quan trắc, mô hình tính toán và quy trình kỹ thuật được kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác và thống nhất theo chuẩn mực của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Cục Khí tượng Thủy văn là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Cơ quan khí tượng thủy văn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ dữ liệu và trao đổi chuyên môn với các nhà khoa học trong và ngoài cơ quan dự báo để đưa thông tin dự báo, cảnh báo đến gần hơn, nhanh hơn tới cộng đồng, hướng tới mục tiêu chung là giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân.

Người dân có thể dõi thông tin dự báo từ các nguồn sau: Cổng thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn; trang thông tin của Đài Khí tượng thủy văn địa phương cũng như các cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương

Thông tin thêm về tình hình mưa khi bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp và tan ngay trên biển, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, đợt mưa lần này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa hoàn lưu bão số 12 và khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc. Các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển thành phốHuế – Đà Nẵng trong chiều 22/10 với cường độ suy yếu chỉ 1–2 cấp so với khi còn trên biển. Theo đó, hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở khu vực Trung Bộ.

Tuy nhiên, thực tế sau khi đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Nam và tốc độ di chuyển chậm lại rất nhiều, chỉ khoảng 5–10 km/h. Do hoàn lưu bão bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu quá nhanh và tan ngay trên biển. Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như dự kiến ban đầu.

Trong đêm 22/10 và sáng 23/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/10 giờ đến 8 giờ ngày 23/10 cục bộ có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 149,6mm, trạm Trường Xuân (Quảng Trị) 89,2mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (Tp. Huế) 108mm,...

Đây mới là thời điểm bắt đầu của đợt mưa kéo dài và phức tạp lần này. Sau khi bão tan, nhiễu động gió Đông, không khí lạnh và địa hình chắn gió sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng mưa tăng mạnh hơn từ chiều tối 23/10.

“Người dân không nên chủ quan; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu ở các khu vực trũng thấp vẫn đang được cơ quan Khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo trong những ngày tới và đang tiếp tục theo dõi sát, đồng thời sẽ liên tục cập nhật bản tin để các địa phương chủ động ứng phó”, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Nguồn baotintuc.vn