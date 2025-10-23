Truyền thông hiện đại lan tỏa hình ảnh đất và người Phú Thọ trên trường quốc tế

Trong xu thế toàn cầu hóa, hình ảnh địa phương không chỉ còn bó hẹp ở những kênh truyền thống, mà đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số và truyền thông quốc tế. Với Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển, việc ứng dụng truyền thông hiện đại để quảng bá đất và người Đất Tổ ra thế giới có ý nghĩa chiến lược, góp phần khẳng định bản sắc, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Khẳng định bản sắc Đất Tổ

Phú Thọ hiện nay hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tạo nên sự đa dạng văn hóa đặc trưng. Nếu Phú Thọ cũ là Đất Tổ Hùng Vương, cội nguồn dân tộc, thì Vĩnh Phúc mang đậm dấu ấn văn hóa đồng bằng và làng nghề; còn Hòa Bình đóng góp sắc màu văn hóa Mường độc đáo. Điều này giúp Phú Thọ trở thành “bảo tàng sống” của nhiều giá trị văn hóa - từ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận, Hát Xoan cổ, tới hơn 260 lễ hội truyền thống, ẩm thực, làng nghề. Thiên nhiên cũng ưu ái vùng đất này cảnh quan sinh thái đặc sắc với đồi chè Long Cốc, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, núi Tam Đảo, hồ Đại Lải, suối khoáng Thanh Thủy, Kim Bôi, cùng cảnh quan trung du đa dạng...

Tuy nhiên, công tác quảng bá quốc tế của tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác quảng bá quốc tế còn hạn chế, thiếu những chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp, đa ngôn ngữ để đưa hình ảnh Phú Thọ ra thế giới.

Các học viên lớp tập huấn trao đổi nội dung truyền thông “Xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc tế hiện nay”.

Trao đổi về vai trò của việc xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc tế, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hình ảnh địa phương không chỉ được nhìn nhận qua các kênh truyền thống mà còn hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, các nền tảng số và phương tiện truyền thông quốc tế. Việc xây dựng, quảng bá hình ảnh Phú Thọ một cách chuyên nghiệp, hiện đại sẽ góp phần lan tỏa giá trị truyền thống quê hương Đất Tổ, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Để xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc tế, Sở Ngoại vụ vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới, tạo nền tảng để triển khai các bước đi tiếp theo bài bản, đồng bộ. Đây là hoạt động khởi đầu, thời gian tới, Sở sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực để xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc tế hiện nay.

Chung tay kiến tạo hình ảnh Phú Thọ thân thiện, hấp dẫn, hội nhập

Tại hội nghị tập huấn, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ nhiều giải pháp chiến lược. Trong đó nhấn mạnh: Xây dựng hình ảnh Phú Thọ chính là khẳng định bản sắc Đất Tổ Hùng Vương - cội nguồn dân tộc, tạo niềm tự hào địa phương, đồng thời thu hút du lịch, đầu tư và hợp tác quốc tế. Chúng ta cần định vị thương hiệu rõ ràng, phát triển sản phẩm đặc trưng, gắn kết hài hòa văn hóa Mường và văn hóa Đất Tổ. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh truyền thông quốc tế, xây dựng các kênh đa ngôn ngữ, hợp tác chặt chẽ với UNESCO và đối tác nước ngoài. Đặc biệt, mỗi cán bộ cơ sở phải trở thành “đại sứ văn hóa” tại địa phương...

Chị Nguyễn Thị Vinh - cán bộ Văn phòng UBND xã Thanh Thủy cho biết: "Qua chia sẻ của lãnh đạo Sở Ngoại vụ và chuyên gia, tôi hiểu rõ hơn cách sử dụng truyền thông hiện đại để giới thiệu tiềm năng quê hương Thanh Thủy - nơi có suối khoáng nóng, cảnh quan trung du đặc sắc và con người hiếu khách. Nếu mỗi cán bộ cơ sở biết khai thác lợi thế này, thì việc lan tỏa hình ảnh địa phương không chỉ đến du khách trong nước mà còn vươn xa ra bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng, mỗi cán bộ, mỗi người dân đều sẵn sàng trở thành tuyên truyền viên tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Những ý kiến từ nhà quản lý, giảng viên và học viên cho thấy truyền thông hiện đại không chỉ là công cụ quảng bá, mà còn là “cầu nối” để biến những giá trị văn hóa, thiên nhiên, con người Phú Thọ thành lợi thế cạnh tranh trong hội nhập. Việc xây dựng hình ảnh đất và người Phú Thọ trên môi trường quốc tế là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Đây không chỉ là công việc của ngành Ngoại vụ, mà còn là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Khi có kiến thức, kỹ năng truyền thông hiện đại, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ trở thành nhân tố tích cực trong quảng bá hình ảnh quê hương. Qua đó, Phú Thọ không chỉ khẳng định vị thế Đất Tổ trong tâm thức người Việt, mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng trên bản đồ du lịch, giao lưu và hợp tác quốc tế. Một Phú Thọ giàu bản sắc, thân thiện, hấp dẫn và hội nhập - đó chính là hình ảnh đang được chung tay xây dựng hôm nay, cho một tương lai bền vững và rộng mở.

Hương Lan