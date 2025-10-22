Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 22/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Nhung – Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Những năm qua, Hội LHPN phường Vĩnh Phúc đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Vĩnh Phúc đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Hội Phụ nữ phường đã giới thiệu 160 hội viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 145 phụ nữ ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 70,7% tổng số đảng viên kết nạp trong toàn Đảng bộ; thu hút tập hợp phát triển thêm hơn 560 hội viên; chủ trì 2 cuộc giám sát và tham gia 30 cuộc giám sát..

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Các phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”; “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; “Phụ nữ giúp nhau thường xuyên” được cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ phường đã với Quỹ TYM và Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 68 tỷ đồng; giúp 25 lượt phụ nữ nghèo thoát nghèo; hỗ trợ nguồn vốn cho trên 30 lượt hộ phụ nữ khó khăn với tổng kinh phí khoảng trên 2 tỷ đồng... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường còn 0,21%; hộ cận nghèo 0,35%.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội LHPN phường Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Trung ương định hướng chiến lược - Tỉnh vận dụng sáng tạo - Xã đồng hành cùng hội viên - Chi thấu hiểu phụ nữ”, xây dựng tổ chức Hội thật sự là mái nhà chung tin cậy, nơi phụ nữ tìm thấy niềm tin và động lực để vươn lên.

Cùng với đó, Hội cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện lối sống đẹp, xây dựng phong cách ứng xử văn minh, hiện đại; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống hội viên, phụ nữ. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; duy trì, nhân rộng các mô hình “Địa chỉ tin cậy”, “Phụ nữ tự quản an toàn”.

Đồng thời, Hội cần tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ; nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng số, năng lực truyền thông; khuyến khích cán bộ nữ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Hội LHPN phường Vĩnh Phúc khóa I ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN phường và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mai Anh