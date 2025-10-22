Xã hội
Trao tặng 30 suất quà cho hộ đặc biệt khó khăn xã Dũng Tiến

Ngày 21/10, Công an xã Dũng Tiến đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Nam Thái - TP Hà Nội tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương mang nụ cười” tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng hơn 30 phần quà tới các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên, chia sẻ với những gia đình còn nhiều vất vả trong cuộc sống. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của lực lượng Công an nhân dân cùng các đơn vị đồng hành.

Các hộ khó khăn xã Dũng Tiến được nhận quà tại chương trình thiện nguyện

Đây là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, đồng thời lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Thời gian tới, Công an xã Dũng Tiến sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng những hoạt động ý nghĩa này, chung tay cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương chăm lo đời sống cho Nhân dân, góp phần xây dựng xã hội ngày càng bình yên, nhân ái và hạnh phúc.

