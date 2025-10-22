Xung kích vì một môi trường sống xanh - sạch - đẹp

Trước những biến đổi ngày càng rõ rệt của khí hậu và những hệ lụy từ ô nhiễm môi trường, lực lượng Công an tỉnh đã và đang trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào bảo vệ môi trường. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn tích cực lan tỏa thông điệp sống xanh, hành động xanh tới từng khu dân cư, góp phần xây dựng một môi trường sống trong lành, bền vững cho cộng đồng.

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội đã khiến môi trường trên địa bàn tỉnh chịu nhiều sức ép. Tình trạng ô nhiễm không khí, suy giảm chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm và sự thoái hóa đất đang dần trở thành thách thức lớn. Dù các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng, kiểm soát nguồn thải, thu gom và xử lý rác thải tại 100% xã, phường, thị trấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 25%, song những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, các dự án xử lý rác còn chậm, tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý còn thấp, trong khi ý thức tự giác bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân vẫn chưa cao.

Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường

Trước thực tế đó, Công an tỉnh xác định công tác bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần xung kích vì cuộc sống xanh, Công an tỉnh đã ban hành nhiều chương trình hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trong công tác xây dựng trụ sở, doanh trại, các đơn vị đều chú trọng đến việc xử lý rác thải, nước thải đúng quy chuẩn. Song song với đó, nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về môi trường được tổ chức, góp phần ngăn chặn các hành vi xả thải gây ô nhiễm.

Hưởng ứng phong trào “Chống ô nhiễm nhựa” năm 2025, từ đầu năm, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động ra quân với nhiều hoạt động phong phú và lan tỏa: diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến phố lớn của thành phố Vĩnh Yên (cũ), dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực Hồ Quảng trường Hồ Chí Minh, tặng quà là các sản phẩm thân thiện môi trường tại Chợ Vĩnh Yên. Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị còn ký kết Giao ước thi đua “Chung tay bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa”, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện cam kết hành động vì môi trường.

Không chỉ dừng lại ở các phong trào ngắn hạn, nhiều mô hình “Chống ô nhiễm nhựa” đã và đang được triển khai, nhân rộng. Các đơn vị chủ động trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa, tái chế và tái sử dụng vật liệu khó phân hủy; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ và người thân hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại các hội nghị, hội thảo, Công an tỉnh sử dụng bình thủy tinh đựng nước thay cho chai nhựa, góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày theo hướng văn minh, bền vững.

Công an tỉnh cũng xác định mục tiêu rõ ràng cho năm 2025 và những năm tiếp theo: 100% các sự kiện, hoạt động do Đoàn Thanh niên tổ chức sẽ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào đánh giá thi đua hằng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Những hành động cụ thể, tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lan tỏa sâu sắc, góp phần hình thành nếp sống xanh trong toàn lực lượng và trong cộng đồng.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh xung kích trong bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với sức khỏe, đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải là tấm gương đi đầu, không chỉ trong chấp hành pháp luật mà còn trong ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, Công an tỉnh làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên mặt trận bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Chủ động, nhạy bén trong việc thu thập và xử lý thông tin tình báo môi trường, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thủ trưởng Công an các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân điển hình, kết quả công tác vượt chỉ tiêu kế hoạch và có cách làm hay, mô hình sáng tạo trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại đơn vị để mang lại kết quả cao nhất.

Lê Minh