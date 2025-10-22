Trao yêu thương từ những căn nhà tình nghĩa

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ các nguồn lực, phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, tại Khu Bình Thọ 2, xã Tân Sơn, gia đình ông Nguyễn Đức Vui cùng mẹ già là vợ liệt sĩ đã rất phấn khởi khi được Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng chính quyền địa phương bàn giao ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, ngập tràn tình thương.

Với ông Vui và gia đình, đây là một giấc mơ tưởng chừng như không thể thành hiện thực bởi căn nhà cũ bao năm dột nát nay được thay bằng một mái ấm gọn gàng, sạch đẹp. Hoàn cảnh gia đình ông Vui rất khó khăn, bản thân sức khỏe yếu chủ yếu nhờ vào lao động nông nghiệp của vợ, thu nhập không ổn định. Do đó, ngôi nhà mới không chỉ giúp ông vơi bớt nỗi lo về chỗ ở mà còn tạo động lực để cả gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.

Ông Vui chia sẻ: “Cám ơn chính quyền, các cấp, ngành đã quan tâm, hỗ trợ đúng lúc, kịp thời mang lại ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, là động lực để gia đình nỗ lực vượt khó, vươn lên...”

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc cùng đơn vị tài trợ trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Huy Bằng

Cùng cảnh ngộ như ông Vui, anh Nguyễn Huy Bằng ở tại khu dân cư Đại Phú, xã Lương Sơn cùng vợ và hai con đang sinh sống trong căn nhà lá xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng. Do công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên gia đình không thể tự sửa chữa nhà ở. Với căn nhà mới, được xây dựng vững chắc, có tổng diện tích 110 m2, nền nhà được lát bằng gạch men, mái nhà lợp tôn vững chãi, sân đổ bê tông xi măng..., anh Bằng nghẹn ngào: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ đến việc có thể được ở một ngôi nhà như thế này.”

Phó Trưởng Ban Nội chính Tiỉnh ủy Trần Quang Minh cùng lãnh đạo xã Trung Sơn và nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại căn nhà mới của anh Đinh Văn Bính

Không chỉ ở xã Tân Sơn, xã Lương Sơn, niềm vui an cư còn lan tỏa đến xã miền núi đặc biệt khó khăn Trung Sơn. Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng Đảng ủy, UBND xã Trung Sơn cùng đại diện nhà tài trợ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ vừa tổ chức bàn giao công trình xây mới nhà tình nghĩa cho anh Đinh Văn Bính, sinh năm 1986 là hộ nghèo của xã.

Ngôi nhà của anh Bính trước đây là nhà gỗ ván, lợp lá đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn nhưng chưa có điều kiện xây mới, sửa chữa. Bản thân anh Bính sức khỏe yếu, con còn nhỏ bị bệnh về máu đang được điều trị tại bệnh viện.

Cầm trên tay chìa khóa của căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, anh Bính rưng rưng: “Nhà hồi trước nhỏ, chênh vênh trên sườn núi, trời mưa là nước tràn từ sau ra trước. Con còn nhỏ và bị bệnh về máu nên chạy chữa khá tốn kém. Nhiều đêm chỉ biết khóc, không dám kêu ai vì xấu hổ. Nghèo mà".

Nhận khoản hỗ trợ 60 triệu đồng từ Ban Nội chính Tỉnh ủy, anh Bính liền nhờ thêm anh em, hàng xóm phụ giúp ngày công, tự tay lo liệu từng viên gạch, tấm tôn. “Nếu không có sự hỗ trợ này, chúng tôi không biết đến bao giờ mới có được một mái nhà vững chắc cho con cái trú mưa, trú nắng.”- anh Bính tâm sự.

Anh Đinh Văn Bính (bên trái) phấn khởi cảm ơn các đơn vị hỗ trợ xây nhà mới

Việc hỗ trợ xây dựng những ngôi “nhà tình nghĩa” không chỉ là hành động cụ thể vì người nghèo, gia đình có công với cách mạng, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, của tinh thần “tương thân tương ái” được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây mới và bàn giao được 4 căn nhà, đồng thời tặng các phần quà có giá trị cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của Ban Nội chính Tỉnh ủy với công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn , giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 5/1/2026).

Ngọc Tuấn