Thời tiết ngày 22/10: Bão số 12 di chuyển vào bờ, gây mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc vùng biển Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 23/10, tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ cùng ngày, vùng tâm áp thấp di chuyển sang khu vực Nam Lào và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng cao 5 - 7m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Ven biển Quảng Trị - Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,8m.

Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: thoitietvietnam

Trên đất liền, từ chiều 22/10, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ hứng chịu mưa to đến rất to từ trưa 22/10 đến hết ngày 23/10, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có nơi 500 - 700mm, cục bộ trên 900mm. Cảnh báo có thể xuất hiện mưa cực lớn trên 200 mm/3 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng sâu tại vùng trũng thấp, đô thị.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Ở Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần chủ động vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống lũ vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở mức cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn. Ven biển, cửa sông các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng, sạt lở bờ biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C, vùng núi 17 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP Huế) nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; từ chiều ven biển từ Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc từ trưa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ chiều ven biển TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; phía Nam gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 - 29 độ C. Phía Nam 30 - 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn