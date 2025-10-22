“Áo xanh” xây dựng nông thôn mới

Trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng được khẳng định rõ nét thông qua việc phát động, tổ chức các phong trào, công trình, phần việc thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, tạo sự lan tỏa, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM.

Nhiều phần việc ý nghĩa

Giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh đoàn đã xác định một số nhiệm vụ, mô hình trọng tâm làm điểm nhấn trong chương trình xây dựng NTM để tập trung chỉ đạo thực hiện và nhân rộng như: Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa, sân chơi cho thiếu nhi, sửa chữa và làm đẹp các công trình, di tích lịch sử - văn hóa; tham gia phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong hoạt động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ thanh niên tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã vận động, khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế thông qua việc triển khai hiệu quả các nguồn vốn, phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu việc làm... Các cấp bộ Đoàn tập trung duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ; mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển cả số lượng, chất lượng. Các mô hình Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”... đã phát huy hiệu quả.

Đoàn viên thanh niên xã Lai Đồng hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNeID, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Khẳng định sức trẻ hôm nay

Nhận thức được vai trò then chốt của chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, tuổi trẻ toàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là việc tham mưu, thực hiện số hóa các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ người dân xử lý thủ tục hành chính trực tuyến; hỗ trợ lắp đặt điểm wifi miễn phí tại các địa điểm công cộng, nhà văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu truy cập thông tin, học tập và giải trí của người dân; chủ động kết nối, tổ chức các phiên chợ điện tử trên nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương...

Tại xã Nật Sơn, vừa qua, ĐVTN địa phương đã hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nhãn Sơn Thủy qua kênh tiêu thụ mới mẻ và độc đáo là “Phiên chợ điện tử”. Đồng chí Bùi Thị Thanh Thủy - Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: “Mô hình “Phiên chợ điện tử” nhận được sự tham gia của đông đảo ĐVTN cũng như sự hưởng ứng của bà con nông dân, khách hàng trên không gian mạng. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục nhân rộng mô hình này để đồng hành cùng nông dân trong quảng bá nông sản địa phương, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm OCOP cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 về phát triển công nghệ xanh và ứng dụng công nghệ số”.

Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn trong xây dựng NTM. Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Ngày Chủ nhật xanh”, ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh... với sự tham gia sôi nổi của ĐVTN. Nhiều chương trình, chiến dịch, mô hình được nhân rộng như: Cột điện nở hoa, con đường bích họa, đường hoa thanh niên; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường và gìn giữ trật tự đô thị... Các cấp bộ Đoàn cũng đã tập trung xây dựng, phát triển, phát huy các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả bão lũ... Từ đó, khẳng định dấu ấn nổi bật của “màu áo xanh” trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, Đoàn Thanh niên các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện trên 6.300 công trình, phần việc thanh niên; trong đó, nhiều công trình, phần việc trong xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các địa phương. Nổi bật như: Xây dựng trên 300km ''Thắp sáng đường quê''; 45 km “Tuyến đường NTM kiểu mẫu”; tu sửa, nâng cấp, xây mới hơn 270km đường giao thông nông thôn; phối hợp xây dựng 11 cầu giao thông nông thôn; xây dựng 486 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi...

Lệ Oanh