Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật mới cho doanh nghiệp khu công nghiệp

Sáng 22/10, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đầu tư, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn.

Hiện toàn tỉnh có 58 KCN được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích trên 14.055 ha; trong đó 28 KCN đã được thành lập, 17 KCN đi vào hoạt động, thu hút 835 dự án đầu tư gồm 341 dự án trong nước (DDI) với tổng vốn hơn 95 nghìn tỷ đồng và 512 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 10,3 tỷ USD, tạo việc làm ổn định cho 230 nghìn lao động. Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, sau sáp nhập tỉnh, nhiều văn bản pháp luật mới về đầu tư, doanh nghiệp, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu... được ban hành, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Ban Quản lý các KCN tỉnh và chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam đã giới thiệu, phân tích các điểm mới của Luật Sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất nhập khẩu và các Nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời cập nhật những chính sách mới về thuế, hải quan, xuất nhập khẩu nhằm giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, áp dụng đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách mới và được chuyên gia cùng đại diện Ban Quản lý KCN tỉnh giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp được nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về quy định quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, thuế, xây dựng, lao động... Từ đó, chủ động áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tuân thủ pháp luật, góp phần phát triển môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Xuân Hùng