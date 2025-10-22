Hội Cựu chiến binh tỉnh: Điểm tựa vững chắc, chăm lo đời sống hội viên

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn là điểm tựa vững chắc cho hội viên, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có 149 Hội cơ sở, trong đó 148 Hội xã, phường và 1 Hội CCB Công ty Giấy Bãi Bằng, với 6.280 chi hội, 312.260 hội viên. Ban Chấp hành Hội các cấp luôn chủ động bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách Nhà nước và định hướng của Trung ương Hội CCB Việt Nam để tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống hội viên và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thường trực Hội CCB tỉnh tham quan mô hình trồng bưởi của CCB Nguyễn Sỹ Tự, Hội CCB xã Chân Mộng.

Hội đã tích cực phối hợp với các ngành, các tổ chức tín dụng để hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều mô hình liên doanh, liên kết giữa hội viên với doanh nghiệp, hợp tác xã đã được hình thành, tạo hiệu quả rõ rệt.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư (ngày 23/6/2021) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”, Hội CCB tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Các cấp Hội đã vận động hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, tương trợ giúp nhau về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ vậy, hàng nghìn hộ CCB đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, làm giàu hợp pháp. Đến nay, toàn tỉnh không còn hội viên CCB thuộc diện nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 2,65% năm 2022 xuống còn 1,2% vào tháng 8/2025, tỷ lệ cận nghèo từ 3,7% xuống còn 1,6%. Số hộ khá, giàu hiện đạt 57,3%, đời sống hội viên được cải thiện rõ rệt.

Trở về thời bình, các CCB tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế

Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đã xóa 754 nhà tạm, nhà dột nát, giúp hội viên an cư, yên tâm lao động sản xuất.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Doanh nhân CCB cấp tỉnh và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB cơ sở, phong trào sản xuất, kinh doanh của các CCB ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hội CCB Phú Thọ (cũ) hiện có 1 Hội Doanh nhân CCB tỉnh, 7 Câu lạc bộ doanh nhân cấp huyện với 253 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 58 hợp tác xã, 357 trang trại, 2.488 gia trại, 4.320 hộ kinh doanh. Các mô hình này đã tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động, giúp trên 1.200 hộ hội viên thoát nghèo. Hội CCB Hòa Bình (cũ) có 155 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; hơn 4.200 trang trại, gia trại và hộ kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 15.809 lao động. Hội CCB Vĩnh Phúc (cũ) có 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 55 hợp tác xã, 1.263 trang trại, 2.844 gia trại, tạo việc làm cho 41.979 lao động.

Nhiều mô hình điển hình đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn mới, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, xây dựng cộng đồng CCB gương mẫu, tiên phong trong làm kinh tế.

CCB Nguyễn Hữu Hồng, khu 10, phường Phong Châu dành nhiều tâm huyết thực hiện mô hình sản xuất chè theo quy trình hữu cơ, góp phần xây dựng thành công thương hiệu “chè Phú Thịnh”.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác tình nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hàng năm, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hội viên ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ người có công, tặng quà Tết, ngày 27/7 được tổ chức chu đáo, lan tỏa tình đồng đội, nghĩa tình sâu nặng.

Cụ thể: Hội CCB Vĩnh Phúc (cũ) tặng 5.126 suất quà, trị giá 3,17 tỷ đồng; mừng thọ 11.250 hội viên với số tiền hơn 1,19 tỷ đồng. Hội CCB Phú Thọ (cũ) hỗ trợ 127 triệu đồng cho hội viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tặng 200 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho con em CCB nghèo vượt khó; mỗi năm trao tặng hơn 6.100 suất quà trị giá 3,56 tỷ đồng. Hội CCB Hòa Bình (cũ) vận động 24.960 suất quà, tổng trị giá 3,05 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên gặp khó khăn, người có công và người dân bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Những nghĩa cử đó không chỉ giúp hội viên vượt qua khó khăn, mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, tạo động lực tinh thần lớn lao trong cộng đồng CCB.

Với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến, các cấp Hội CCB tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vai trò, uy tín của tổ chức Hội, mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội CCB tỉnh không chỉ là mái nhà chung của những người lính năm xưa, mà còn là nguồn động lực lớn giúp họ tiếp tục “chiến đấu” trên mặt trận mới – mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần “Còn sức còn cống hiến”, các thế hệ CCB hôm nay đang tiếp nối truyền thống anh hùng, viết tiếp trang sử vẻ vang bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình và đầy tự hào.

Vĩnh Hà