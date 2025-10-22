Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Tam Dương Bắc nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 22/10, Hội CCB xã Tam Dương Bắc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Dương Bắc cùng 121 đại biểu đại diện cho gần 2.000 CCB trên địa bàn xã.

Đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Hội Cựu chiến binh xã đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, Hội vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút hội viên tham gia các cuộc vận động, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 90 hội viên CCB tham gia các tổ hòa giải nhân dân, hơn 100 lượt cán bộ CCB tham gia vận động nhân dân nhận đền bù giải phóng mặt bằng khu giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm có trên 97% hội viên CCB đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu; 97,5% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; đã có hàng chục mô hình đoạn đường CCB tự quản đảm bảo an toàn giao thông. Với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn tổ chức tập huấn các nội dung về khuyến nông, khuyến lâm, kỹ thuật chăn nuôi cũng như kiến thức vay vốn cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn giúp hội viên CCB phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Hội luôn coi trọng hoạt động tình nghĩa, tạo sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, lãnh đạo xã chúc mừng BCH Hội CCB xã Tam Dương Bắc, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiều năm qua, hàng chục lượt tập thể, cá nhân Hội CCB xã Tam Dương Bắc được các cấp Hội khen thưởng.

Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Tam Dương Bắc phát huy những thành tích đạt được tiếp tục đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ...

Tiết mục văn nghệ của hội viên CCB xã chào mừng Đại hội

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Tam Dương Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022-2025 được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Tam Dương Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng chí Nguyễn Văn Huy, Ủy viên BTV Hội CCB xã được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Hoàng Nga