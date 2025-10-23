Thời tiết ngày 23/10: Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15km/giờ, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Hiện tại, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tại các trạm đảo ven biển đã ghi nhận gió mạnh. Trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ và Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong ngày và đêm 23/10, khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–5m, biển động mạnh.

Do tác động đồng thời của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ đêm 22 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng dự báo mưa đặc biệt lớn với lượng mưa 200–400mm, cục bộ có nơi vượt 700mm. Thời gian mưa tập trung từ sáng sớm 23/10 đến đêm 24/10.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng, đô thị ven biển. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn tại Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Các địa phương từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông có thể đạt mức báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở khu vực Trung Bộ: cấp 2–3.

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh; riêng vùng núi sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

