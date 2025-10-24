Đổi mới hoạt động để thu hút hội viên

Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Hội LHPN phụ nữ xã Minh Hòa với 30 chi hội đã trở thành “mái nhà chung” của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn, trong đó, phụ nữ Mường chiếm đa số. Nhiều năm qua, Hội LHPN xã đã tổ chức nhiều phong trào hội sôi nổi, phụ nữ đoàn kết, giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực của đời sống.

Chị Phạm Thị Thúy An - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Hiện nay, các chi hội phụ nữ đang duy trì trên 90% gia đình hội viên tham gia mô hình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”; bên cạnh dó, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của khu dân cư; duy trì nguồn quỹ phụ nữ tự quản để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế và thăm hỏi hội viên khi ốm đau.

Các phong trào, hoạt động sôi nổi này đã góp phần thu hút hội viên phụ nữ trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Hội cũng chỉ đạo ra mắt các mô hình hoạt động trên nhiều phương diện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Hội LHPN phường Phong Châu tổ chức luôn thu hút dông đảo hội viên phụ nữ tham gia, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tại xã Hùng Việt, Hội LHPN hiện có trên 4.300 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt gần 80%. Giai đoạn 2021- 2025, các cấp Hội đã kết nạp 106 hội viên mới. Là địa bàn nông thôn nhưng lại đa dạng hóa các ngành nghề, để thu hút hội viên tham gia, các cấp Hội LHPN đã chú trọng lựa chọn những mô hình, cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cùng với đó là hàng loạt các chương trình, hoạt động để phát huy và đề cao vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội. Nhờ đó, hội viên phụ nữ ngày càng gắn bó và tích cực tham gia hoạt động, đưa phong trào hội ngày càng đi vào chiều sâu.

Thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định trong nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, ban hành hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương. Trước hết, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên thông qua xây dựng mới, nhân rộng nhiều mô hình tập hợp thu hút hội viên theo sở thích, lứa tuổi, nhóm đối tượng; cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp nguyện vọng, ngành nghề của hội viên; tập trung xây dựng, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, tổ chức hỗ trợ các hoạt động chăm lo cho cán bộ Hội và triển khai sâu rộng các hoạt động đến cơ sở.

Các cấp Hội đã tập trung đa dạng hóa các loại hình tập hợp với hơn 230 câu lạc bộ, các tổ, nhóm phụ nữ sinh hoạt theo đặc thù thu hút hơn 260.000 thành viên. Mô hình tập hợp hội viên theo địa bàn dân cư hoạt động nền nếp, ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đa số các tầng lớp phụ nữ. Mô hình tập hợp phụ nữ trên không gian mạng được thí điểm thực hiện ở cấp tỉnh với 2 mô hình tập hợp phụ nữ theo hình thức nhóm zalo. Đến nay, toàn tỉnh có 541.984 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt ở các tổ chức Hội. Đặc biệt, là nhiệm kỳ đầu tiên công nhận hội viên danh dự, toàn tỉnh đã có 6.600 hội viên danh dự là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng với Hội phụ nữ các cấp trong các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Mô hình nhóm liên kết may gia công ở xã Thượng Long vừa tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên tham gia vừa tạo thuận lợi thu hút, tập hợp chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Song hành với đó, để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội LHPN cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương tạo động lực thi đua giữa các đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là chi hội trưởng. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh phối hợp tổ chức 98 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho gần 2.000 lượt cán bộ Hội các cấp và 7.800 lượt chi hội trưởng. Cùng với đó, Hội đã đưa tiêu chí “xây dựng cơ sở hội vững mạnh” vào nội dung thi đua hằng năm, gắn với đánh giá, xếp loại phong trào thi đua của các địa phương. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động hội được nâng lên rõ rệt.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khà Thị Luận nhấn mạnh: Từ việc hiện thực hóa khâu đột phá đã củng cố niềm tin của hội viên phụ nữ đối với tổ chức Hội; góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình với. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên thông qua nhiều mô hình, việc làm thiết thực, hướng về cơ sở nhằm đạt mục tiêu đến cuối năm 2030 phấn đấu toàn tỉnh tăng ít nhất 5% hội viên so với số hội viên đầu nhiệm kỳ; 90% đội ngũ chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, nghiệp vụ công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong hệ thống Hội; 100% Hội phụ nữ cấp tỉnh và cấp cơ sở thực hiện chuyển đổi số, thay đổi phương thức quản lý và tổ chức hoạt động trên môi trường số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Lệ Oanh