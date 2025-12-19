Thời tiết ngày 19/12: Gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, biển động trên nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/12, trên biển, gió Đông Bắc tiếp tục duy trì cường độ khá mạnh. Cụ thể, tại Trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, trong khi đó, tại Trạm Phú Quý xuất hiện gió giật mạnh cấp 7. Diễn biến này cho thấy ảnh hưởng của không khí lạnh vẫn đang tác động rõ rệt đến các vùng biển nước ta.

Dự báo trong ngày và đêm 19/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0 m, gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động, sóng biển cao phổ biến từ 2,0 đến 4,0 m. Điều kiện thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khai thác hải sản, vận tải biển và các hoạt động kinh tế – xã hội trên biển.

Biển động mạnh gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ. Ảnh: TTXVN

Ngoài gió mạnh và sóng lớn, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) còn có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh là khá cao, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, trong ngày và đêm 20/12, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được xác định ở cấp 2.

Trước diễn biến thời tiết trên, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tránh xa các khu vực biển động mạnh, đồng thời duy trì thông tin liên lạc để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C; phía Nam 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn