Sức mạnh tổng hợp trong công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chủ động, tích cực phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể địa phương có hiệu quả, tạo thành sức mạnh tổng hợp và phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hội đã thực hiện toàn diện và có hiệu quả gần 20 chương trình phối hợp, trong đó có nhiều chương trình đạt hiệu quả thiết thực, như: Với ngành Dân vận và Tuyên giáo tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và chất lượng.

Các đại biểu CCB các tỉnh Cụm thi đua số 2, Hội CCB Việt Nam ký giao ước thi đua.

Tham mưu cấp ủy ra văn bản lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 196-KL/TW, ngày 03/10/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; duy trì có hiệu quả hoạt động của 500 “Tổ thông tin tuyên truyền, cộng tác viên dư luận” với trên 3.500 hội viên, kịp thời phản ảnh cung cấp thông tin và tham mưu cho lãnh đạo Hội CCB và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử lý tình hình, góp phần đảm bảo sự ổn định chính trị tại cơ sở.

Với MTTQ tỉnh vận động CCB và Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Hàng năm Hội CCB chủ trì, thành lập đoàn giám sát liên ngành thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là CCB theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; giám sát việc tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự trong công tác quản lý công dân, đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt hiệu quả.

Phối hợp cơ quan Quân sự các cấp tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ hàng năm; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, diễn tập khu vực phòng thủ vững mạnh; cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổng kết công tác phối hợp thực hiện giữa 2 ngành. Vận động, tập hợp Cựu quân nhân vào sinh hoạt tại Câu lạc bộ có hiệu quả, đây là lực lượng quan trọng trong sản xuất, tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương như Phường Vĩnh Yên, xã Vĩnh Tường, xã Yên Lạc...

Cùng ngành Công an thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng quản lý 9018 mô hình 1+2, 1+3 đó là 01 hộ CCB liên kết với 2, 3 hộ liền kề tạo thành điểm tựa phòng chống tội phạm và gần 5000 tổ an ninh trật tự cơ quan công sở về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, quan hệ của cán bộ, đảng viên trong cơ quan để kịp thời khuyên can, uốn nắn, không để xảy ra hiện tượng tha hóa phẩm chất đạo đức “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh thực hiện trên 40 chuyên mục và phóng sự tuyên truyền về CCB Phú Thọ xây dựng và phát triển, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cùng với các hoạt động của Hội.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện tốt Pháp lệnh CCB, Nghị định số150 và Chỉ thị 487 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm và chương trình chuyển đổi số, gắn thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Với ngành Lao động thương binh - xã hội rà soát cấp thẻ Bảo hiểm y tế hàng năm cho CCB, đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần; tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ Hội được gần 360 lớp, 45.160 đồng chí.

Với ngành Thông tin và truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động thi đua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, về Đại hội Đảng các cấp. Cùng ngành Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn và trợ giúp pháp lý cho hội viên, đã cung cấp trên 15.500 cuốn tài liệu pháp luật các loại, tới chi hội làm tài liệu tuyên truyền. Đồng thời tuyên truyền hội viên nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ý thức và trách nhiệm mỗi hội viên trong việc thực hiện bảo vệ môi trường; thành lập trên 1000 “Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường” ở khu dân cư. Vận động CCB và Nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phòng chống dịch bệnh động vật, gia súc, gia cầm; trồng các loại cây xanh, đồng thời giúp hội viên nâng cao nhận thức và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao...

Cùng với các hoạt động trên, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH mở gần 50 lớp về kiến thức vay vốn cho gần 5.000 lượt hội viên là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn; Hội đứng ra tín chấp giúp hội viên vay vốn, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả vốn vay để phát triển kinh tế. Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh thực hiện chương trình “CCB tích cực tham gia giữ gìn trật tự ATGT” và xây dựng hàng trăm mô hình “Đoạn đường CCB tự quản”, góp phần bảo đảm trật tự ATGT.

Tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống cho 250.800 lượt thanh thiếu niên, học sinh; tham gia giáo dục bồi dưỡng đoàn viên kết nạp vào Đảng; tổ chức thắp nến tri ân ngày 27/7 tại nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương; tặng quà khuyến học cho các cháu học sinh giỏi. Hội còn phối hợp với nhiều chương trình như dân tộc, tôn giáo, y tế, phòng chống TNXH, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ... đã và đang được thực hiện có hiệu quả.

Với sức mạnh tổng hợp và hiệu quả của Hội CCB tỉnh trong những năm qua nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và bằng khen, những thành tích đó đã khẳng định sự trưởng thành vững chắc và những đóng góp đáng kể của CCB trong công cuộc đổi mới.

Thời gian tới, Hội CCB tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các hoạt động công tác, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện. Tăng cường vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động, tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Thị Lan

(Hội CCB tỉnh)