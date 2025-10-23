Người “thắp lửa” cải cách hành chính ở cơ sở

Giữa những thách thức của một xã miền núi còn nhiều khó khăn, chị Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND xã Nật Sơn đã trở thành điểm sáng trong công cuộc cải cách hành chính (CCHC) ở địa phương. Không chỉ tận tâm, trách nhiệm, chị còn là người “truyền lửa”, đổi mới tư duy và cách làm, đưa hình ảnh chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn bao giờ hết.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Nật Sơn có địa bàn rộng, dân số đông. Ngay từ những ngày đầu đảm nhận vị trí Chủ tịch UBND xã, chị Yến đã xác định CCHC là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền mới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chị, Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) của xã Nật Sơn được sửa chữa, nâng cấp, sắp xếp lại theo hướng khoa học, minh bạch, thân thiện và hiện đại hơn với mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.

“Sau sáp nhập, lượng công dân đến giao dịch tăng gần gấp đôi, trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc cải tạo, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị hiện đại, đường truyền của Trung tâm là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ và tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Trước đây, người dân đến xã làm thủ tục còn gặp khó khăn vì quy trình rườm rà, giấy tờ phức tạp. Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính, cắt giảm những khâu không cần thiết, đồng thời niêm yết công khai quy trình giải quyết ngay tại trụ sở để người dân dễ theo dõi," chị Yến chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Nật Sơn Lê Thị Hải Yến (áo vàng) hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thông tin thủ tục hành chính

Không chỉ dừng lại ở cải tiến quy trình, chị còn chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức xã về kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ tạo sự thoải mái cho người dân. Với phương châm “mỗi cán bộ là một công bộc của dân”, chị luôn nhắc nhở: “Không để người dân phải chờ đợi, không để nụ cười công sở trở nên gượng gạo”. Ngoài ra, chị yêu cầu các công chức nghiên cứu xây dựng các tờ khai biểu mẫu sẵn theo các danh mục thủ tục hành chính để người dân đến giao dịch được nhanh chóng thuận tiện chỉ cần điền tên và căn cước.

Anh Bạch Đức Toàn, xóm Láu Ráy đến giao dịch lĩnh vực đất đai vui vẻ cho biết: “Chúng tôi đến làm giấy tờ bây giờ thuận tiện hơn nhiều, cán bộ hướng dẫn tận tình, sau khi bấm lấy số có phòng chờ rộng rãi, giao dịch nhanh chóng”.

Ứng dụng công nghệ, gần dân từ “chính quyền số”

Trung tâm phục vụ hành chính công xã được xem là “bộ mặt” của chính quyền cơ sở, là nơi trực tiếp phục vụ người dân và tổ chức. Theo đó, Trung tâm đã chủ động rà soát cập nhật bộ TTHC mới ban hành. Hiện 100% bộ TTHC của các Sở, ban, ngành, của cấp xã đã được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm. Để thuận tiện cho người dân thực hiện các TTHC nhanh chóng, chính xác, từ khâu bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy, quy trình giải quyết TTHC đến đổi mới tác phong công vụ đều hướng đến hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Cán bộ, công chức được phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể để bảo đảm công việc không bị chồng chéo. Cùng với đó, xã cử công chức các phòng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc của người dân khi đến thực hiện TTHC; trang bị đầy đủ hệ thống máy vi tính, bảng hiệu, khu vực hướng dẫn tiếp nhận các lĩnh vực TTHC tại Trung tâm PVHCC.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, chị Yến không ngần ngại đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính với việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Chị Lê Thị Hải Yến (áo vàng) - Chủ tịch UBND xã Nật Sơn kiểm tra việc nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực hộ tịch

"Ban đầu nhiều người dân còn e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ online. Chúng tôi đã tổ chức các buổi hướng dẫn tại thôn, bản; thậm chí Tổ chuyển đổi số đến tận nhà hướng dẫn các hộ gia đình chính sách, người cao tuổi cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến," chị Yến cho biết.

Nhờ sự kiên trì ấy, đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại xã đạt trên 98%, trong đó gần 90% được thực hiện qua môi trường mạng - con số ấn tượng đối với một xã miền núi sau sáp nhập như Nật Sơn. Thời gian tới, xã đề xuất lắp thêm quầy giao dịch để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Câu chuyện về chị Lê Thị Hải Yến - nữ Chủ tịch xã Nật Sơn là minh chứng sống động cho hiệu quả của CCHC khi được triển khai bằng tâm huyết, trí tuệ và sự gần dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nật Sơn hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới - hiện đại, minh bạch và hướng tới phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Đinh Thắng