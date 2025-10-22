Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

{title}
{publish}
{head}
Thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để đánh giá việc thực hiện các chương trình. Qua đó, giải quyết những khó khăn, thách thức, tạo điều kiện để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát triển đi lên.
Thực hiện: Đinh Tú
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp.
Đề cập đến hiện tượng trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân đưa ra dự báo thời tiết, trong đó có nhiều thông tin gây hoang mang dư luận, Trưởng phòng Dự báo thời...
baophutho.vn Giữa những thách thức của một xã miền núi còn nhiều khó khăn, chị Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND xã Nật Sơn đã trở thành điểm sáng trong công...
baophutho.vn Trong xu thế toàn cầu hóa, hình ảnh địa phương không chỉ còn bó hẹp ở những kênh truyền thống, mà đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam...
baophutho.vn Chiều 22/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có...
baophutho.vn Trước những biến đổi ngày càng rõ rệt của khí hậu và những hệ lụy từ ô nhiễm môi trường, lực lượng Công an tỉnh đã và đang trở thành lực lượng...