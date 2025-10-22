Phường Vĩnh Phúc giao lưu thi đấu thể thao năm 2025

{title}
Sáng 22/10, tại phường Vĩnh Phúc Câu lạc bộ Hưu trí tổ chức giải giao lưu thi đấu thể thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 27 năm thành lập CLB Hưu trí Vĩnh Phúc (22/10/1998-22/10/2025).
Các vận động viên ở 17 tổ hưu trí tham dự giải.
Tham dự giải có trên 100 vận động viên của 17 tổ hưu trí thi đấu ở 4 nội dung gồm: Bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông và cờ tướng.
Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền hơi
Buổi giao lưu, thi đấu là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các tổ hội viên, VĐV tham gia các hoạt động thể thao. Đồng thời phát huy tinh thần phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp trong CLB, góp phần tăng cường rèn luyện sức khỏe thể lực, trí lực của hội viên, tạo điều kiện để VĐV các tổ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng tình đoàn kết thân ái; xây dựng CLB Hưu trí ngày càng phát triển và vững mạnh toàn diện.
Vận động viên thi đấu môn cờ tướng.
Sau một buổi sáng tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, giải Nhì, giải Ba cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
Dương Chung
