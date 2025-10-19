CLB Xuân Thiện Phú Thọ để thua trên sân nhà

Tối 19/10 tại sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu trong khuôn khổ vòng 4-Giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia, mùa giải 2025-2026 giữa CLB Xuân Thiện Phú Thọ gặp CLB Trẻ PVF-CAND.

Khán giả Việt Trì đến sân cỗ vũ tinh thần thi đấu cho đội bóng

Bước vào trận đấu này, đội khách - CLB Trẻ PVF-CAND đã có màn trình diễn ấn tượng trong các trận đấu đã qua dù trong 3 trận liên tiếp, họ gặp 3 đối thủ rất mạnh là Quảng Ninh, TP.HCM và Bắc Ninh. Họ giành 4 điểm với 1 trận thắng, 1 hòa.

Ở chiều ngược lại, sau 3 vòng đấu đội, chủ sân Việt Trì - Xuân Thiện Phú Thọ chỉ giành được 2 điểm và xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Lợi thế mà Xuân Thiện Phú Thọ có được là thi đấu trên sân nhà và kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn tới từ tổng thể đội hình.

Các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ (áo trắng) thi đấu chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc

Bước vào trận đấu, hai đội chơi giằng co, các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ thể hiện sự quyết tâm khi tổ chức tấn công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu là chưa đủ trước sức ép ngày càng tăng từ phía CLB Trẻ PVF-CAND.

Phút 34 của trận đấu, Xuân Thiện Phú Thọ phải nhận bàn thua đầu tiên xuất phát từ tình huống dứt điểm tinh tế của tiền đạo Nguyễn Hoàng Anh bên phía CLB Trẻ PVF-CAND. Chỉ 4 phút sau, Hoàng Anh đã ghi cú đúp bàn thắng với pha bứt tốc dũng mãnh rồi tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2 bàn giành cho đội khách.

Những sự thay đổi người của đội bóng áo trắng trong hiệp 2 chưa thực sự phát huy hiệu quả

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, những pha tấn công của các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ tỏ ra thiếu sắc bén, trong khi tuyến giữa và hàng thủ chưa hóa giải được các đường lên bóng của đội khách. Ngược lại, đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua ở phút 56 do công của Như Tuấn bên phía CLB Trẻ PVF-CAND. Đội chủ sân Việt Trì chỉ có được bàn thắng danh dự do pha đá phản lưới nhà của Huy Long ở phút 90+5.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-1 giành cho CLB Trẻ PVF-CAND.

Lê Hoàng