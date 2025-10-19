Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank chi nhánh Phú Thọ

{title}
Ngày 19/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Phú Thọ đã tổ chức các hoạt động thi đấu các môn bóng đá, pickleball trong khuôn khổ Hội thao truyền thống chào mừng 37 năm thành lập Agribank Chi nhánh Phú Thọ (1/10/1988 * 1/10/2025) và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ban tổ chức tặng hoa cho các đoàn vận động viên tham gia Hội thao ở môn bóng đá mini nam
Hội thao sẽ diễn ra từ ngày 19-25/10 với hơn 200 lượt vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu theo các nội dung của các môn, gồm: Cầu lông đôi nam, đôi nam nữ, đơn nam, đôi nữ; bóng bàn đôi nam, đôi nữ, đơn nam; bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp; pickleball đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; bóng đá mini nam; kéo co.
Hội thao hứa hẹn mang đến một sân chơi đầy hấp dẫn và bổ ích cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Agribank Chi nhánh Phú Thọ sau những ngày làm việc, tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa các đơn vị, rèn luyện thân thể có sức khỏe tốt để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thi đấu nội dung đôi nam môn Pickleball giữa đội Hội sở Agribank Chi nhánh Phú Thọ và đội Agribank khu vực Thanh Sơn
Hội thao được tổ chức nhằm động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực; xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.
Các VĐV thi đấu nội dung Đôi nữ giữa đội Agribank khu vực Cẩm Khê và đội Agribank khu vực Tam Nông
Hội thao truyền thống năm 2025 không chỉ là cơ hội để các VĐV tranh tài và lan tỏa tinh thần thể thao, mà còn là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và xây dựng mối quan hệ bền chặt. Thông qua các hoạt động của Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, phong trào văn hóa văn nghệ cho cán bộ, đoàn viên và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường làm việc năng động, tích cực...
Các VĐV thi đấu nội dung Đôi nam nữ giữa đội Agribank khu vực Cẩm Khê và đội Agribank phòng giao dịch Vân Cơ
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thi đấu “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, Hội thao đã cống hiến cho đông đảo khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, đẹp mắt.
