Tạo thuận lợi nhất để các dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong 2 - 3 năm

Sáng 24/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu nhà ở xã hội cao và các hiệp hội, doanh nghiệp lớn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội; ban hành 22 nghị quyết, 12 chỉ thị, quyết định, công điện; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện phát triển nhà ở xã hội. Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Trong đó, cả nước phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội. Lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn. Riêng trong 9 tháng năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 50.000 căn, đạt 50,5%, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành hơn 89.000 căn, đạt 89% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội thời gian tới, đặc biệt là giao một số doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Các ý kiến thảo luận cũng tập trung nêu rõ vai trò quản lý nhà nước trong phát triển nhà ở xã hội; vai trò của các địa phương, nhất là trong bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng; nhu cầu thực về nhà ở xã hội; nguồn lực, nguồn tín dụng dành cho nhà ở xã hội; chính sách ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội; giá bán, cho thuê nhà ở xã hội... Đề xuất nhiều giải pháp nhằm xác định tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để giao chủ đầu tư nhà ở xã hội; quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề nhà ở xã hội, đảm bảo chính xác, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao ý kiến chất lượng, thể hiện trách nhiệm của đại biểu; yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Chính phủ xem xét ban hành.

Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết nhằm tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết được các vướng mắc pháp lý trước đây chưa giải quyết được, từ đó tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết có thời hạn áp dụng lâu dài, phạm vi áp dụng với tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, tiêu chí về tài chính, kinh nghiệm, tiềm lực, thời gian, giá cả; tạo thuận lợi nhất, thông thoáng nhất để thời gian thực hiện các dự án từ 2 - 3 năm.

Muốn vậy, phải xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, thủ tục để giao cho các doanh nghiệp làm chủ đầu tư các dự án bảo đảm công khai, minh bạch, trên cơ sở này phân cấp cho các địa phương thực hiện. Trong đó, cần cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội bằng cách thức linh hoạt; đa dạng hoá nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, gồm vốn tín dụng, vốn Nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở, phát hành trái phiếu...

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có quy định và có trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm nhưng vô tư, trong sáng, cái gì tốt cho dân cho nước thì cứ thế mà làm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Về điều kiện, thủ tục với người được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, Thủ tướng nêu rõ theo hướng tăng cường hậu kiểm, trên cơ sở dữ liệu tích hợp, liên thông trên cả nước để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch, thông tin rõ ràng về ai có nhu cầu, ai đã có nhà, ai chưa có nhà...

Thủ tướng lưu ý, mở rộng các chủ thể tham gia phát triển nhà ở xã hội và đối tượng được thụ hưởng; phát triển nhà ở xã hội cả ở khu vực đô thị và nông thôn theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhất; trong một khu đô thị cần có nhiều phân khúc nhà khác nhau, trong đó có nhà ở xã hội, dùng chung hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể thao...

Chỉ rõ Nghị quyết phải có các nội dung liên quan sàn giao dịch, quỹ nhà ở quốc gia, dữ liệu về nhà ở..., Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện góp ý những vấn đề liên quan nhà ở xã hội gửi Bộ Xây dựng chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu góp ý dự thảo Nghị quyết tại điểm cầu của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Mặt bằng sạch luôn là hạn chế, điểm nghẽn trong thực hiện các dự án về nhà xã hội, do đó đề xuất giao cho chủ đầu tư ứng tiền triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư sau đó hạch toán vào tổng mức đầu tư của dự án. Đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội triển khai trên nền các khu chung cư cũ, xem xét cho phép thực hiện tái định cư tại chỗ, đồng thời hỗ trợ kinh phí thuê nhà trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới. Hiện nay, quy định này mới được áp dụng đối với các dự án khu đô thị, do đó cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị: Đối với các hộ dân sinh sống tại khu vực không đủ điều kiện tái định cư tại chỗ cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp, đồng thời xem xét chính sách ưu tiên trong việc mua nhà ở xã hội, nhằm bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống người dân sau khi thu hồi đất. Ban hành công khai danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án; tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai; phối hợp với ngành Ngân hàng và Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả gói tín dụng ưu đãi, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích; thành lập Quỹ nhà ở tỉnh Phú Thọ để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng và chuyển nhượng nhà ở xã hội, bảo đảm tính công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

