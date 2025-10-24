Vì sao dự án Happy One Mori có sức hấp dẫn với giới đầu tư trong năm 2025?

Happy One Mori, một dự án bất động sản đang làm mưa làm gió ở khu vực Đông Bắc TP.HCM. Dự án này trở thành tâm điểm được các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá cao. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho Happy One Mori, biến dự án trở thành lựa chọn đầu tư hàng đầu không thể bỏ lỡ trong năm 2025?

1. Vị trí kim cương - kết nối đa điểm

Vị trí là một trong những yếu tố tiên quyết tạo nên giá trị của bất động sản. Happy One Mori sở hữu vị trí vàng ngay tại đường Lái Thiêu, phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cư dân có thể 1 chân chạm 3 thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An.

Tâm điểm liên kết vùng: Dự án nằm giữa vòng xoay kinh tế sôi động, dễ dàng kết nối đến quận Thủ Đức, quận 12 (TP. HCM), thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Bên cạnh đó, dự án được hưởng lợi trực tiếp từ những dự án hạ tầng quan trọng khác như:

Quốc lộ 13: Tuyến đường huyết mạch đang được mở rộng lên 6 - 8 làn xe.

Tuyến Metro số 2: Dự án cách ga Metro số 2 khoảng 300m, tạo điều kiện cho giá trị bất động sản ven Metro tăng trưởng lên tới 15 - 25% sau khi tuyến này đi vào hoạt động.

Vành đai 3 TP.HCM: Một tuyến đường kết nối đa chiều, tạo sự kết nối dễ dàng với các khu vực xung quanh.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược

2. Tổ hợp tiện ích hiện đại, mang đậm phong cách Nhật

Happy One Mori là một khu compound cao cấp, sở hữu tới 33 tiện ích mang phong cách của xứ Phù Tang. Dự án tích hợp tiện ích đa dạng từ vui chơi, giải trí đến thư giãn, rèn luyện nâng cao sức khoẻ. Cư dân Happy One Mori sẽ được tận hưởng các tiện ích như:

Hồ bơi 50m chuẩn Olympic.

Sân golf Sông Bé

Vườn rừng nhiệt đới rất Lái Thiêu

Vườn đọc sách/nghe nhạc thư giãn

Vườn ẩm trà và chơi cơ

Khu thể dục, thể thao ngoài trời

Cơ sở giáo dục mầm non gồm sân chơi riêng

Khu giao nhận công nghệ

Cây ước nguyện, tiểu cảnh

Khu vui chơi trẻ em...

Dự án đa dạng tiện ích cao cấp

3. Căn hộ thiết kế thông minh, khả năng khai thác cho thuê cao

Mặt bằng dự án Happy One Mori xây dựng và thiết kế trên diện tích 10.802m2, gồm 33 tầng căn hộ và 2 tầng hầm. Mỗi căn hộ của dự án được tối ưu hoá công năng sử dụng, đa dạng diện tích để khách hàng lựa chọn.

Đặc biệt, các căn hộ đều ưu tiên đón gió và ánh sáng tự nhiên với cửa sổ và ban công riêng biệt. Không gian tổ ấm cũng được chủ đầu tư thiết kế tinh tế với gam màu ấm cúng. Happy Ơne More không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản có dòng tiền ổn định.

Bao quanh dự án là nơi tập trung của các chuyên gia, kỹ sư, quản lý cao cấp của khu công nghiệp lớn nên nhu cầu thuê nhà ở tiện nghi, chất lượng cũng rất đông. Đây là tiền đề vững chắc để quý khách hàng cho thuê dài hạn với mức giá hấp dẫn.

4. Chính sách bán hàng linh hoạt

Một điểm cộng của dự án Happy One Mori thu hút giới đầu tư chính là sự linh hoạt và ưu đãi trong vấn đề thanh toán. Khách hàng chỉ cần bỏ ra số vốn cực thấp tàm 15% giá trị căn hộ để sở hữu hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên tới 75% giá trị, lãi suất 0% trong vòng 36% kể từ ngày giải ngân đầu tiên, không giới hạn thời gian bàn giao. Đặc biệt, giá bán căn hộ cực kỳ cạnh tranh, khởi điểm từ 38,6 triệu/m2.

Chủ đầu tư uy tín

5. Chủ đầu tư uy tín

Dự án Happy One Mori do công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) làm chủ đầu tư. Đây là công ty đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và cung ứng ra thị trường hơn 5.000 sản phẩm chất lượng cao, bao gồm biệt thự, đất nền, nhà phố, căn hộ... ở nhiều khu vực khác nhau.

Từ 2019, Vạn Xuân Group đã tập trung phát triển nhiều dự án cao tầng với các khu căn hộ cao cấp nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng. Công ty cũng hợp tác với các đơn vị uy tín quốc tế, đảm bảo chất lượng công trình và thẩm mỹ cao.

Dự án Happy One Mori cũng đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng: giấy phép xây dựng, quy hoạch 1/500 đảm bảo tính an toàn cho quyết định đầu tư.

Kết luận

Với những lợi thế kể trên, Happy One Mori chắc chắn là lựa chọn sáng giá cho khách hàng và nhà đầu tư trong năm 2025. Sở hữu vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, tiềm năng sinh lời cao, Happy One Mori phù hợp cho cả mục tiêu đầu tư và an cư lâu dài.

