Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 15/10, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với các ngành, UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lâm Đồng, Phú Thọ, Vĩnh Long, Ninh Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị đã báo cáo tình hình, triển khai xây dựng, quản lý và vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên cả nước; việc xây dựng hành lang pháp lý và quy định kỹ thuật thực trạng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để xây dựng, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục tham mưu trình Chính phủ Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai và các Thông tư hướng dẫn thi hành. Tại Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng xong 4 dữ liệu thành phần, đó là: Dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước; dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; dữ liệu về khung giá đất; dữ liệu về điều tra cơ bản về đất đai cấp vùng và cả nước. Đối với CSDL đất đai do địa phương xây dựng: 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai. Về đồng bộ dữ liệu, kết nối, liên thông điện tử với các Bộ, ngành và triển khai dịch vụ công trực tuyến: Có 29/34 tỉnh, thành phố đã và đang phối hợp và tổ chức xác thực người sử dụng đất với căn cước công dân cho khoảng 22 triệu thửa đất; 16/34 tỉnh, thành phố đồng bộ 17.078.434 CSDL địa chính (thửa đất) của 475 xã, phường vào CSDL quốc gia về đất đai tại Trung ương để kết nối với CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Tại tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập Tổ công tác thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó tổ chức tập huấn, rà soát, đối soát dữ liệu tại 100% xã, phường; hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa và bàn giao dữ liệu làm sạch. Tính đến ngày 23/9 hoàn thành gửi hơn 750.000 thửa đất trong CSDL đất đai của tỉnh tới Cục C06 – Bộ Công an để đối soát với CSDL dân cư quốc gia. Dự kiến đến ngày 30/11 hoàn thành khoảng 95% khối lượng làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai; dữ liệu sẵn sàng kết nối lên CSDL quốc gia về đất đai.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ Chiến dịch 515/KH-BCA-BNN&MT về làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai; đồng thời từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, thuế và tài chính. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn như hệ thống phần mềm chưa thống nhất, dữ liệu đo đạc qua nhiều thời kỳ còn sai lệch, nhân lực kỹ thuật còn thiếu, hạ tầng CNTT chưa đồng bộ và nguồn vốn đầu tư còn hạn chế. Đồng chí đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Bộ chuẩn dữ liệu đất đai quốc gia, cơ chế chia sẻ dữ liệu thống nhất, đồng thời hoàn thiện phần mềm dùng chung toàn quốc để các địa phương đồng bộ kết nối với CSDL quốc gia.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng chí nhấn mạnh, việc hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung và liên thông toàn quốc là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu và tính kết nối, đồng bộ giữa các hệ thống. Cơ quan chuyên môn tập trung xây dựng hạ tầng công nghệ và phần mềm nền tảng thống nhất, nghiên cứu phương án lựa chọn một phần mềm chung áp dụng trên toàn quốc; kế thừa, tích hợp toàn bộ dữ liệu hiện có và kết nối hiệu quả với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, phải bảo đảm việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai được thông suốt, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Việc hoàn thành, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, nâng cao năng lực điều hành, đồng thời góp phần phòng ngừa tiêu cực, lãng phí tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hoàng Hương