Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Điểm sáng trong phát triển đảng viên trẻ

Điểm sáng trong phát triển đảng viên trẻ
2025-11-29 06:34:00

baophutho.vn Những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương luôn xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược...

