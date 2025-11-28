Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

{title}
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
baophutho.vn Những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương luôn xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược...
baophutho.vn Chiều 28/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.02.
Chiều 28/11, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam,...
baophutho.vn Ngày 28/11, tại phường Kỳ Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư...
baophutho.vn Chiều 28/11, tại xã Đào Xá, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Thanh Thủy – Tam Nông gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó...
baophutho.vn Sáng 28/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi). Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung...
baophutho.vn Ngày 27/11, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tới dự có đồng chí Khổng Sơn...