Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, cải cách hành chính không chỉ cắt giảm giấy tờ, đơn giản hóa quy trình, mà còn phải thay đổi tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Tại Phú Thọ, mô hình “Hành chính không giấy tờ” đang được triển khai mạnh mẽ ở các địa phương, tạo bước chuyển mới trong cách thức tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục. Mọi quy trình, từ đăng ký, cấp phép đến chứng nhận đều được thực hiện trên môi trường điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tăng tính minh bạch, công khai và hiệu quả.

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra cho các địa phương không chỉ tinh gọn bộ máy, mà quan trọng là nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả điều hành.

Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền hiện đại, phục vụ và gần dân hơn.

Sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, xã Tam Hồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tam Hồng, xã Yên Phương và xã Yên Đồng. Với diện tích hơn 22,6 km2, dân số trên 40.300 người, khối lượng công việc tăng lên. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, việc lựa chọn mô hình “Hành chính không giấy tờ” đã giúp Tam Hồng vừa nâng cao hiệu quả phục vụ vừa xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Hồng, sau hơn 3 tháng triển khai (từ ngày 1/7 đến cuối tháng 10/2025) đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.000 hồ sơ, 100% được thực hiện trực tuyến; gần 98% hoàn thành sớm và đúng hạn. Điều này minh chứng cho quyết tâm chuyển đổi số toàn diện của chính quyền địa phương.

Công chức xã Tam Hồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Phạm Thị Phương Linh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Hành chính không giấy tờ là bước đột phá trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quy trình này giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, giúp người dân thuận tiện thao tác trên môi trường mạng. Việc công khai, minh bạch thủ tục tạo điều kiện cho công dân, cán bộ theo dõi quá trình xử lý sát sao, đúng quy trình, quy định của Nhà nước; công chức tránh sai sót trong thực thi nhiệm vụ”.

Không còn cảnh phải mang theo nhiều giấy tờ, chờ đợi hay đi lại nhiều lần, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại, người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả ngay tại nhà. Tất cả các thủ tục như đăng ký khai sinh, chứng nhận hộ khẩu, đăng ký kinh doanh, đất đai hay bảo hiểm... đều được xử lý trên nền tảng điện tử, công khai, minh bạch.

Nếu như trước kia, việc lưu trữ, phân loại hồ sơ giấy mất nhiều thời gian, đôi khi thất lạc, thì nay, hệ thống hồ sơ điện tử giúp mọi dữ liệu được lưu trữ tập trung, chia sẻ thuận tiện giữa các bộ phận. Người dân và cán bộ đều có thể tra cứu tiến độ nhanh chóng, chính xác, giảm đáng kể áp lực hành chính.

Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người cao tuổi lấy số tự động.

Xã Tam Hồng đang thực hiện hơn 420 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó, 175 thủ tục được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, 245 thủ tục thực hiện một phần trực tuyến. Toàn bộ hồ sơ được kết nối trực tiếp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh thông qua hệ thống dịch vụ công thống nhất, rút ngắn thời gian, loại bỏ khâu trung gian, tránh phiền hà người dân.

Xã cũng triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” phát huy hiệu quả khi từng cán bộ, đoàn viên, hội viên trực tiếp “cầm tay chỉ việc” trên máy tính, điện thoại, nhất là hỗ trợ người cao tuổi. Nhờ vậy, tỷ lệ người dân tự thực hiện hồ sơ trực tuyến ngày càng tăng, giảm tải cho bộ phận “một cửa” và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Cũng như ở Tam Hồng, mô hình “Hành chính không giấy tờ” đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã Vĩnh An. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã là một trong những đơn vị đi đầu mô hình “một cửa”, với 6 cán bộ phụ trách nhiều lĩnh vực, được trang bị máy tính, camera, máy scan và đường truyền internet tốc độ cao, phục vụ nhu cầu tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến của người dân, doanh nghiệp.

Từ khi đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3.200 hồ sơ hành chính, trong đó, hơn 3.000 hồ sơ nộp trực tuyến, trên 90% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ tồn đọng. Các thủ tục được liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân nộp hồ sơ, tra cứu, thanh toán phí và nhận kết quả ngay trên môi trường mạng, giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại.

Người dân xã Vĩnh An tra cứu thủ tục hành chính qua điện thoại.

Xã Vĩnh An xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ. Toàn xã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Chị Trần Tuyết Mai - người dân xã Vĩnh An chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng là thủ tục hành chính được xử lý nhanh chóng, minh bạch, hồ sơ không bị thất lạc, thông tin được cập nhật thường xuyên, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình nếu có vướng mắc, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại. Bây giờ tôi có thể nộp hồ sơ trên môi trường mạng, không phải in giấy tờ, không phải chờ đợi lâu như trước”.

Cán bộ xã giải đáp những vướng mắc cho người dân.

Trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Người dân ngày càng quen thuộc với việc nộp hồ sơ qua mạng, tra cứu kết quả trực tuyến, hình thành thói quen giao dịch hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình “Hành chính không giấy tờ” đang mở ra bước chuyển mới trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hồ sơ được số hóa, kết nối đồng bộ, giúp dễ dàng tra cứu, giám sát tiến độ. Người dân hưởng lợi thủ tục nhanh gọn, minh bạch, thuận tiện hơn, niềm tin vào chính quyền cơ sở ngày càng được củng cố.

Nguyên Anh