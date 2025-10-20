Tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 20/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp hành chính chuyên đề tháng 10 (lần thứ 2) về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận phiên họp

Báo cáo của Sở Tư pháp - Tổ trưởng Tổ rà soát và tham mưu xử lý hệ thống văn bản QPPL thông tin: Từ ngày 8/10 đến ngày 17/10/2025, các sở, ngành đã rà soát, xử lý 70 Nghị quyết đặc thù của 3 tỉnh: Hoà Bình (22 văn bản), Vĩnh Phúc (37 văn bản), Phú Thọ (11 văn bản) ban hành trước khi hợp nhất ban hành. Trong đó, 40 Nghị quyết xử lý bằng hình thức ban hành văn bản mới thay thế (ban hành mới 20 văn bản thay thế 40 Nghị quyết); 6 Nghị quyết phải bãi bỏ; 3 Nghị quyết đăng ký bãi bỏ vào tháng 12/2025 (đợt 3); 5 Nghị quyết sẽ thực hiện hết giai đoạn (2025), không đề xuất ban hành văn bản mới thay thế; 16 Nghị quyết chưa đề xuất xử lý gồm (Y tế 02; Nội vụ 01; Tài chính 02; Nông nghiệp và Môi trường: 01; Văn hóa 04; VP HĐND tỉnh 05; Công an 01).

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tại hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được; kiểm điểm tiến độ triển khai theo kế hoạch đã đăng ký; những khó khăn vướng mắc trong quá trình rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tập trung thảo luận, phân tích nội dung, đánh giá tiến độ tham mưu, xây dựng dự thảo 17 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 22 Quyết định của UBND tỉnh, 7 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh mà các sở, ban, ngành đăng ký trình trong tháng 10/2025, theo Kế hoạch số 5383/KH-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh.

Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự và kết quả biểu quyết của Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, ghi nhận quyết tâm, vào cuộc của các sở, ban, ngành để đạt được kết quả như đã báo cáo tại hội nghị, nhất là đối với các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành sớm hơn kế hoạch như: Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Sở Công Thương.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất

Để việc tham mưu, xây dựng văn bản QPPL đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Đối với 3 Nghị quyết (Văn hóa 02; Giáo dục và Đào tạo 01) đăng ký bãi bỏ vào tháng 12/2025 (đợt 3), yêu cầu rà soát kỹ nếu đủ điều kiện, bãi bỏ không tác động, ảnh hưởng đến dư luận xã hội thì tổng hợp bãi bỏ ngay. Đối với 5 Nghị quyết sẽ thực hiện hết giai đoạn, nhất trí thực hiện đến hết năm 2025 và không đề xuất ban hành văn bản mới thay thế.

Đối với đề xuất ban hành 20 Nghị quyết để thay thế cho 40 Nghị quyết đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiến hành tổng kết các Nghị quyết của 3 tỉnh đã ban hành; khảo sát, đánh giá tác động của chính sách; khái toán kinh phí và phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn lực đảm bảo thi hành Nghị quyết. Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế. Sau khi thống nhất, cân đối nguồn lực, UBND tỉnh quyết định trình HĐND tỉnh.

Đối với 16 Nghị quyết chưa đề xuất xử lý, các sở, ngành đề xuất xong trước ngày 25/10, gửi Sở Tư pháp kiểm tra lại kết quả rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 30/10/2025.

Đối với 14 dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 10/2025 và 11 dự thảo Quyết định đủ điều kiện trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo dự thảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh ký ban hành. Đối với nội dung rút do Trung ương đã có quy định (Sở GD&ĐT), yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu xử lý bãi bỏ đối với các Nghị quyết của tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình đã ban hành trước khi hợp nhất có liên quan.

Đối với các Nghị quyết chờ văn bản của Trung ương, yêu cầu các sở, ngành bám sát tiến độ của Trung ương; nếu dự thảo đã đủ điều kiện có thể tham mưu ban hành ngay, sau khi có văn bản của Trung ương thì sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp, tránh để văn bản lâu ko được xử lý, ảnh hưởng đến mục tiêu: Từ 01/01/2026 có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới cho hoạt động của tỉnh mới.

Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Minh Tường báo cáo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ vào các Danh mục tại các Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 5383/KH-UBND, chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua theo tiến độ của Kế hoạch; không để xảy ra tình trạng chậm hoặc nợ tham mưu ban hành văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo văn bản trình dự thảo văn bản trước thời hạn theo kế hoạch; tập trung tham mưu các dự thảo văn bản liên quan đến nguồn lực hoàn thành trong tháng 11/2025. Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc lấy ý kiến đóng góp, thẩm định, đánh giá tác động của thủ tục hành chính, bình đẳng giới (nếu có), tổng kết việc thi hành, hoàn thiện dự thảo văn bản trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với những Nghị quyết có chính sách, có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân phải thực hiện đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến phản biện chính sách của cơ quan Mặt trận tổ quốc; tham vấn ý kiến các Ban của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện Dự thảo và thực hiện thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo pháp luật về ban hành văn bản QPPL; báo cáo Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực họp, cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình các Dự thảo văn bản.

Các sở, ban, ngành cần xác định rõ việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung các văn bản cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành đang còn hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh chưa được thống kê tại Kế hoạch 5383/KH-UBND để kịp thời tham mưu xử lý.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh mục tiêu: Từ ngày 01/01/2026 tỉnh có hành lang pháp lý mới, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho hoạt động của tỉnh mới theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình soạn thảo, góp ý dự thảo văn bản QPPL; thẩm định đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh xem xét; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh.

Đinh Vũ