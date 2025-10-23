Happy One Mori - Dự án căn hộ pháp lý minh bạch, uy tín chủ đầu tư hàng đầu TP.HCM mở rộng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần hồi phục, yếu tố pháp lý minh bạch và uy tín chủ đầu tư trở thành “thước đo vàng” giúp nhà đầu tư và người mua ở thật lựa chọn đúng dự án an toàn.Giữa hàng trăm dự án đang mở bán, Happy One Mori - dự án mới nhất của Vạn Xuân Group - nổi bật như một trong những dự án hiếm tại TP.HCM mở rộng có pháp lý hoàn thiện trước khi giới thiệu ra thị trường.

Minh bạch pháp lý -Bệ phóng niềm tin cho nhà đầu tư

Thực tế cho thấy, nhiều người mua căn hộ vẫn mang tâm lý e dè sau giai đoạn thị trường chững lại vì pháp lý kéo dài, sổ chậm hoặc dự án “treo” không được cấp phép.Tuy nhiên, dự án Happy One Mori đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý, bao gồm:

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư

- Văn bản miễn giấy phép xây dựng.

- Văn bản phòng cháy chữa cháy

- Ngân hàng bảo lãnh dự án.

- Giấy phép bán hàng cho người nước ngoài

Điều này đồng nghĩa, khách hàng khi đặt mua căn hộ Happy One Mori không chỉ mua một sản phẩm, mà đang nắm trong tay tài sản pháp lý vững chắc, được pháp luật bảo hộ tuyệt đối.

Thumnail: Phối cảnh vị trí dự án căn hộ Happy One Mori

Vạn Xuân Group - Uy tín được khẳng định qua từng dự án Happy One

Được thành lập 20 năm, Vạn Xuân Group đã phát triển thành công chuỗi dự án mang thương hiệu “Happy One” tại các khu vực trọng điểm như Phú Hòa, Central, Premier và Sora.Các dự án trước đều gây tiếng vang nhờ chất lượng bàn giao vượt mong đợi, tiến độ đúng cam kết và pháp lý rõ ràng.

Đặc biệt, Happy One Central - dự án bàn giao năm 2024 - đã ra sổ hồng chỉ sau vài tháng bàn giao, trở thành minh chứng sống cho cam kết “làm thật, bàn giao thật” của Vạn Xuân Group.

Với nền tảng đó, Happy One Mori không chỉ thừa hưởng uy tín từ chuỗi dự án đi trước, mà còn nâng cấp toàn diện về thiết kế, tiện ích và chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Chung cư Happy One Mori - An toàn pháp lý, an tâm đầu tư

Tọa lạc tại Đường Lái Thiêu 14, Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh, Happy One Mori gồm 2 block cao 33 tầng, tổng cộng 1.441 căn hộ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với triết lý “An cư - An tâm - An toàn”.

Thông tin tổng quan dự án Happy One Mori

Với giá Happy One Mori chỉ từ 38,6 triệu/m2 (chưa VAT), dự án đang được xem là căn hộ có pháp lý hoàn thiện và giá cạnh tranh nhất khu Đông Bắc TP.HCM mở rộng. Cư dân tương lai sẽ được hưởng trọn hệ thống 38 tiện ích nội khu chuẩn Nhật, cùng chính sách tài chính linh hoạt:

- Chỉ cần thanh toán 15% để ký Hợp đồng mua bán.

- Chính sách vay hỗ trợ không thanh toán gốc và lãi trong 36 tháng.

- Chiết khấu lên đến 12,5% cho khách thanh toán vượt tiến độ.

- Tổng trị giá ưu đãi lên đến 500 triệu

Những chính sách này không chỉ giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ, mà còn thể hiện sự minh bạch và cam kết đồng hành của chủ đầu tư với người mua.

Uy tín và pháp lý là “bộ đôi bảo chứng” cho giá trị thật

Theo đánh giá của Mapleland - đại lý chiến lược phân phối chính thức dự án, yếu tố pháp lý và uy tín chủ đầu tư chính là “điểm cộng lớn nhất” khiến Happy One Mori chinh phục được cả khách hàng ở thật lẫn nhà đầu tư.

“Trong bối cảnh thị trường còn nhiều dự án vướng pháp lý, Happy One Mori là lựa chọn hiếm hoi vừa rõ ràng hồ sơ, vừa có ngân hàng bảo lãnh.Chúng tôi tin rằng chỉ cần nhìn vào giấy tờ và tiến độ thi công, khách hàng sẽ thấy được sự khác biệt trong cách làm của Vạn Xuân Group.” - Đại diện Mapleland chia sẻ.

Mapleland kí kết hợp tác phân phối chiến lược dự án Happy One Mori với chủ đầu tư Vạn Xuân Group

Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư sẵn sàng cho khách hàng kiểm tra hồ sơ pháp lý tại văn phòng dự án, thay vì chỉ công bố thông tin một chiều, càng củng cố niềm tin tuyệt đối về tính minh bạch.