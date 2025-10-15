Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật, nghị quyết liên quan đến đất đai, xây dựng và quy hoạch

Sáng ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các Dự thảo: Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu kết luận hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị, xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở xây dựng góp ý một số nội dung cụ thể đối với từng dự thảo nghị quyết và luật

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí và nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các dự thảo Luật, Nghị quyết này để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới đây. Đồng thời, góp ý những nội dung cụ thể đối với từng dự thảo nghị quyết và luật nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành; đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chính sách một cách phù hợp, sát với nhu cầu thực tiễn quản lý và triển khai tại cơ sở.

Đối với Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các đại biểu cho rằng: Dự thảo Nghị quyết sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian tổ chức thực hiện các dự án sử dụng đất, đảm bảo thống nhất trong thi hành Luật Đất đai. Đặc biệt, các đại biểu đã thống nhất với các nội dung trọng tâm của Dự thảo Nghị quyết về việc không yêu cầu phải có Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh trước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang mục đích khác; việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã 5 năm một lần; việc sửa đổi bảng giá đất, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc theo khu vực khi cần thiết và giao Chính phủ quy định chi tiết...

Lãnh đạo Sở Công thương đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chính sách phù hợp, sát với nhu cầu thực tiễn quản lý và triển khai tại cơ sở

Góp ý vào Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, một số đại biểu đề nghị phải có quy định chi tiết, cụ thể hơn về quy hoạch đất đắp, bãi đổ thải để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án đầu tư công; tháo gỡ khó khăn về quy định phòng cháy, cây xanh, diện tích mặt nước đối với các khu tái định cư theo hướng đơn giản, dễ thực hiện. Liên quan đến Dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các đại biểu nhấn mạnh cần quy định rõ việc công khai quy hoạch trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải được đăng tải đầy đủ cả quyết định, bản đồ, thuyết minh của tất cả các đồ án quy hoạch mới cũng như điều chỉnh quy hoạch tổng thể, điều chỉnh cục bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, xác đáng của các đại biểu, chuyên gia và cơ quan chuyên môn. Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị: Tổ Thư ký ghi chép, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phục vụ thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục gửi góp ý bằng văn bản, tập trung vào các vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn, để hoàn thiện cơ sở khoa học và pháp lý cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Anh Thơ