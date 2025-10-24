Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chiều 24/10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát triểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ gồm 28 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga làm Chủ tịch Hội đồng; các Quyết định của Hội đồng về danh sách thành viên và quy chế hoạt động; một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung, ở các ngành, lĩnh vực nói riêng thời gian tới. Cụ thể như: Đa dạng hình thức ngoại khóa, đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục - đào tạo; đổi mới và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh; chú trọng tuyên truyền trực quan và các hình thức sân khấu hóa...

Lãnh đạo Sở Tư pháp khai mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu: Từ nay đến cuối năm, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung tham mưu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các biện pháp đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung, cách thức thực hiện; Nghiên cứu xây dựng chuyên mục Thông tin pháp luật vào khung giờ cao điểm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phát biểu về thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ của hội đồng năm 2026, đồng chí cơ bản đồng ý với dự thảo kế hoạch, đồng thời yêu cầu: Các sở, ngành căn cứ kế hoạch của tỉnh để xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục, pháp luật của đơn vị mình. Trong đó, xác định rõ nội dung, trọng tâm, trọng điểm, thời gian thực hiện; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục, pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải xác định rõ những điểm mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh năm 2026, như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; nghiên cứu hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các điển hình, gương người tốt – việc tốt...

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu: “Hiểu luật để sống đúng – làm đúng để xã hội tốt đẹp hơn”, “Thượng tôn pháp luật - nền tảng của phát triển bền vững”. Từ đó góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại và hội nhập, vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

