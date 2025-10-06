Tân thuyền trưởng Hà Nội FC tuyên bố mạnh mẽ trước thềm trận đấu với Ninh Bình

Tân thuyền trưởng của Hà Nội FC - Harry Kewell quyết tâm đưa đội bóng Thủ đô trở lại vị thế vốn có.

Mới đây, cựu danh thủ Harry Kewell đã có mặt tại Hà Nội để bắt đầu hành trình với cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thủ đô. Ông đã có những chia sẻ thú vị về ấn tượng đối với Hà Nội đồng thời nhấn mạnh sẽ tập trung hết sức cho nhiệm vụ mới.

HLV Harry Kewell quyết tâm đưa Hà Nội FC trở lại vị thế vốn có. (Ảnh: Hà Nội FC)

“Tôi chưa từng trải nghiệm gì khi đến Hà Nội cả, nhưng tôi rất muốn làm điều đó nếu có thời gian. Tôi yêu ẩm thực và rất thích được thử những món ngon. Nhưng bóng đá phải là ưu tiên số một, bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào bóng đá và Hà Nội FC”, HLV Harry Kewell chia sẻ.

HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC trở lại mạnh mẽ tại V-League, cũng như mục tiêu vươn ra đấu trường châu lục. Chia sẻ về mục tiêu sau khi ngồi vào “ghế nóng” của đội bóng Thủ đô, nhà cầm quân 47 tuổi tỏ rõ quyết tâm: “Tôi rất hào hứng khi có mặt ở đây và mong chờ những thử thách trước mắt. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa Hà Nội FC trở lại vị thế vốn có. Đó là những gì tôi muốn và là lý do tôi có mặt ở đây”.

Hiện tại, Hà Nội FC đang bước vào quãng nghỉ 2 tuần trong dịp FIFA Days tháng 10/2025. Đây được xem là quãng thời gian quan trọng để HLV Kewell bắt tay vào công tác huấn luyện, làm quen với đội hình và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Theo lịch thi đấu, HLV Harry Kewell sẽ có màn ra mắt Hà Nội FC ở trận đấu với Ninh Bình tại vòng 7 V-League 2025/2026 vào lúc 19h15 ngày 18/10 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Nguồn vov.vn