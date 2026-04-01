Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn Lễ hội Tây Thiên - Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội Tây Thiên - Xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức từ ngày 2-4/4/2026 (tức ngày 15 đến 17 tháng 2 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích Danh thắng Tây Thiên (xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ). Đây là lễ hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về tham quan, chiêm bái, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tâm linh, lịch sử của dân tộc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, góp phần tổ chức lễ hội an toàn, lành mạnh, đúng quy định.

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn Lễ hội Tây Thiên - Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong đó, đơn vị tập trung nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng lễ hội để tuyên truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động gây mất ổn định an ninh trật tự. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, phản cảm làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

Bên cạnh đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia phục vụ lễ hội chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ văn hóa, không để các sản phẩm văn hóa độc hại, trái thuần phong mỹ tục xuất hiện tại khu vực lễ hội.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và du khách; khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp công tác, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ hội Tây Thiên - Xuân Bính Ngọ năm 2026, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.

Phùng Tuyên

(Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh)