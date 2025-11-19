Tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền về tỉnh Phú Thọ

Sáng 19/11, đồng chí Dương Hoàng Hương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ trì buổi làm việc với Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc về công tác phối hợp thông tin tuyên truyền về tỉnh Phú Thọ trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Báo và PTTH Phú Thọ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh đã giới thiệu khái quát thông tin về tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập; những định hướng lớn phát triển tỉnh trong thời gian tới, những chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để góp phần hiện thực hóa những mục tiêu ấy, vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền là rất quan trọng. Qua trao đổi, thảo luận, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh và Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thống nhất tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới trên các nội dung: tuyên truyền sâu sắc, toàn diện về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; đẩy mạnh truyền thông chính sách nhằm phục vụ công tác thu hút đầu tư và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tỉnh Phú Thọ; tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh Phú Thọ; cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh; đa dạng các ... Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ mới năng động, hiện đại, giàu bản sắc và hội nhập.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây bắc phát biểu

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu

Đại diện lãnh đạo Báo và PTTH tỉnh phát biểu

Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc cho biết sẽ cử phóng viên thường trú tại tỉnh và đề xuất tỉnh phối hợp, tạo điều kiện bố trí địa điểm làm việc cho phóng viên. Mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở để đưa thông tin các kênh sóng VOV đến với nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. VOV Tây Bắc sẽ tích cực tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các tấm gương điển hình trên các lĩnh vực với đa dạng các loại hình báo chí, đa dạng ngôn ngữ.

Lê Thương