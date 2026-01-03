Bảo hiểm xã hội tỉnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Ngay sau hợp nhất và vận hành theo mô hình tổ chức mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh trao thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh địa bàn quản lý rộng, dân số lớn, nhiệm vụ phát sinh nhiều, cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo mọi mặt công tác ổn định, thông suốt. Công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được đẩy mạnh và đa dạng hóa bằng nhiều hình thức. Nội dung truyền thông được đổi mới theo hướng ngắn gọn, các thông điệp truyền thông gần gũi, dễ nhớ, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT. Cùng với đó, các hình thức truyền thông được triển khai đa dạng, linh hoạt như: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương; truyền thông trực tiếp thông qua các hội nghị, truyền thông nhóm nhỏ; tổ chức truyền thông trực tuyến (livestream) trên Facebook; tuyên truyền trên các trang Fanpage, Zalo của đơn vị cũng như của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức lễ ra quân, hội nghị tuyên truyền, đối thoại...

Để nâng cao chất lượng phục vụ, BHXH tỉnh đã nỗ lực chuyển đổi số, không ngừng cải cách hành chính, đơn giản hóa và giảm số lượng các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng yêu cầu quản lý và tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân. Toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ, xác thực thông tin của hơn 3,2 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt khoảng 99,3% tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đây là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu và tạo nền tảng vững chắc cho việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ngành đã phối hợp triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp tại 667 cơ sở khám, chữa bệnh (đạt 99,1%). Các dịch vụ công liên thông được triển khai hiệu quả với tổng cộng hơn 4.000 hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất đã được xử lý trực tuyến. Việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đã hoàn toàn thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam với hơn 10.800 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý điện tử.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khoẻ ngay ở tuyến cơ sở nhờ có BHYT.

Với những giải pháp đồng bộ, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 3,4 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 95,1% dân số; hơn 726 nghìn người tham gia BHXH, chiếm 37,8% lực lượng lao động; hơn 548 nghìn người tham gia BHTN, chiếm 28,5% lực lượng lao động. Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo tối đa quyền lợi của người tham gia. Trong năm 2025, toàn tỉnh có hơn 5,4 triệu lượt người được quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT, với tổng số tiền hơn 5.700 tỷ đồng; gần 300.000 người được hưởng chế độ BHXH; hơn 22.300 người được giải quyết chế độ BHTN... Những kết quả này khẳng định nỗ lực của ngành BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với thực tiễn; rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy chế, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình mới. Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia; tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của người dân với chính sách BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, đơn giản hóa, cải cách TTHC gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Thúy Hường