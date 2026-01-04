Những “người lính” gác rừng

Khi những cơn gió se lạnh đang khẽ lay cành lá, khắp nơi bừng sáng sắc hoa mai, hoa đào, phố phường rực rỡ cờ hoa, giữa những cánh rừng sâu của Đất Tổ, vẫn có những người lặng lẽ bám trụ nơi đại ngàn. Họ là những kiểm lâm viên, “người lính áo xanh” đón Xuân theo cách rất riêng giữa mùi nhựa cây và tiếng suối róc rách nơi rừng sâu. Với họ, mùa Xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới, mà còn là mùa của trách nhiệm, của những ca trực canh rừng, niềm vui bình dị khi rừng vẫn xanh, chim vẫn hót, quê hương vẫn yên bình.

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Lập Thạch tuần tra bảo vệ rừng.

Gian nan giữa đại ngàn xanh

Những ngày cuối năm, chúng tôi theo chân tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn trong chuyến tuần tra rừng giáp ranh giữa hai xã Hương Cần và Cự Đồng. Gió núi hun hút, hơi sương bảng lảng giữa các tán rừng, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng bước chân đều đặn của những người kiểm lâm áo xanh trong hành trình giữ rừng. Kiểm lâm địa bàn Hoàng Văn Phú - người có gần 30 năm gắn bó với nghề cho biết: Làm nghề này, nhiều khi không tính được thời gian bằng ngày hay tháng, mà bằng những đợt tuần tra, bằng số vụ vi phạm lâm luật được phát hiện, ngăn chặn, bằng những khoảnh khắc cứu được một cánh rừng khỏi cháy. Tết với chúng tôi nhiều khi chỉ là nồi bánh chưng nhỏ giữa lán trại, là cuộc gọi vội về nhà chúc Tết bố mẹ, vợ con rồi lại tiếp tục ca trực.

Công việc của họ không chỉ tuần tra rừng, mà còn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là dịp giáp Tết, khi nhu cầu sử dụng gỗ, lâm sản tăng cao, các hành vi xâm hại rừng có nguy cơ diễn ra phức tạp nên công việc của lực lượng kiểm lâm càng thêm bận rộn.

Nhiều năm nay, anh Phú cùng đồng đội chưa có cái Tết nào trọn vẹn bên gia đình. Đêm giao thừa, nghe tiếng pháo hoa vọng từ xa, lòng ai cũng nao nao nhớ nhà. Nhưng vì nhiệm vụ, họ luôn xác định rừng bình yên thì Tết của mình cũng trọn vẹn.

Ở khu vực có địa hình phức tạp, lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Hòa Bình cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công tác tuần tra, kiểm soát rừng. Bà Bạch Thị Thu Hằng - Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Hòa Bình cho biết: Hiện, Hạt quản lý hơn 20 nghìn ha diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có hơn 2.200 ha đất rừng đặc dụng, gần 4.200 ha đất rừng phòng hộ, gần 15 nghìn ha đất rừng sản xuất, trải rộng trên địa bàn các phường: Thống Nhất, Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh thuộc thành phố Hòa Bình (cũ). Cứ đến dịp cuối năm, Hạt xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng, phân công trực 24/24 giờ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các phường, xã, tổ bảo vệ rừng cộng đồng kiểm tra các điểm nóng, khu vực dễ cháy, dễ bị khai thác trái phép. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra cháy rừng, không để rừng bị xâm hại dù chỉ một mét vuông.

Bên cạnh công tác bảo vệ, ngành Lâm nghiệp và Kiểm lâm còn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của rừng. Ở nhiều địa bàn, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng” đã được triển khai rộng khắp và thực sự phát huy hiệu quả. Hình ảnh người dân cùng kiểm lâm địa bàn tuần tra, dọn đường băng cản lửa hay dọn vệ sinh rừng trước mùa khô đã trở nên quen thuộc.

Phút nghỉ ngơi của kiểm lâm địa bàn và Tổ bảo vệ rừng cộng đồng xã Xuân Đài.

Giữ sắc Xuân cho rừng

Căn lán tạm giữa rừng Suối Gà thuộc xã Mường Bang, tỉnh Sơn La, giáp ranh với xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ - nơi lực lượng kiểm lâm thường trực mỗi mùa khô hanh, tuần rừng. Trong không gian đơn sơ ấy, chiếc bàn gỗ nhỏ, ấm nước chè xanh, vài cành đào rừng trở thành biểu tượng của một cái Tết giản dị mà ấm áp. Kiểm lâm viên Trần Văn Hữu - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn chia sẻ: “Đón Tết ở rừng cũng có cái vui riêng. Dù xa nhà, nhưng có đồng đội cùng nhau nấu bữa cơm, chúc nhau năm mới, nghe tiếng suối chảy thay pháo hoa, tiếng chim rừng thay lời chúc. Cảm giác ấy khó tả lắm, bình yên và tự hào”.

Tình đồng đội, tinh thần gắn bó là điều khiến những người lính gác rừng vượt qua nỗi cô đơn giữa đại ngàn. Mỗi chuyến tuần tra dài hàng chục cây số, mỗi đêm gió rét căm căm, họ nương tựa vào nhau, động viên nhau để mỗi độ Xuân về rừng lại tràn trề sức sống mới với những chồi non hé nụ, những tiếng chim hót rộn ràng như khúc nhạc của đất trời.

Lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm Hương Cần kiểm tra rừng trên hệ thống GPS.

Theo đồng chí Phan Văn Sơn - Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Thời gian tới Hạt tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giám sát tài nguyên rừng. Mỗi cánh rừng được bảo vệ, mỗi vụ vi phạm lâm luật được ngăn chặn kịp thời chính là niềm vui, là thành công của chúng tôi.

Xuân mới đang gõ cửa trên từng triền đồi, khe suối. Trong nhịp chuyển mình của đất trời, màu xanh bình yên ấy vẫn được giữ trọn nhờ những bước chân lặng thầm của những “người lính” gác rừng. Giữa thênh thang gió núi, mỗi bước chân của họ trên đường tuần tra, mỗi ánh mắt thấu đáo dõi theo từng tán cây, từng lối mòn... đều như gửi gắm một điều giản dị mà thiêng liêng: Giữ rừng là giữ lấy mùa Xuân của quê hương.

Hoàng Hương