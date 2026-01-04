Thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/1, thời tiết trên cả nước chịu tác động của không khí lạnh duy trì cường độ mạnh, gây rét ở nhiều khu vực trên đất liền và làm gia tăng gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ rải rác, gây giảm tầm nhìn cục bộ. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, từ ngày 4/1, một số nơi đã ghi nhận rét đậm, rét hại.

Dự báo từ chiều tối 5/1, vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Đáng lưu ý, vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh. Các khu vực còn lại trên cả nước, ban đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ rải rác, trời rét.

Trên biển, hiện nay gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Tại đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; ở đặc khu Trường Sa và Phú Quý ghi nhận gió giật cấp 7; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới (ngày và đêm 4/1), khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 3–5 m. Cùng thời gian này, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3–5 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm phía Đông vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 3–5 m. Ngoài ra, trong ngày và đêm 4/1, khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo trong ngày và đêm 5/1, gió Đông Bắc trên Bắc và giữa Biển Đông tiếp tục duy trì cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,5–3,5 m. Vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2–5 m. Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh rủi ro do thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét,;vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; phía Nam có 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

