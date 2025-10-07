Y tế
Tăng cường phòng, chống bệnh tả

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tả tại một số địa phương trong cả nước, ngày 6/10, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6050 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh tả trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm ca nghi ngờ, nhất là ở các khu vực có người trở về từ vùng có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, phải nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán, xác định kịp thời, đồng thời tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị bệnh tả.

Tăng cường phòng, chống bệnh tả

Ảnh minh họa.

Ngành Y tế cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe để người dân nhận biết đặc điểm, triệu chứng, đường lây truyền của bệnh tả và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, đảm bảo sẵn sàng ứng phó nếu dịch xảy ra.

Sở Tài chính chủ động tham mưu, đề xuất cấp kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh phối hợp với ngành Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, nhất là người trở về từ các khu vực đang có dịch tả gia tăng.

UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh tả; đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt và hướng dẫn người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh công tác phòng chống Ngành y tế Phòng bệnh Tuyên truyền đảm bảo cung cấp nước sạch Chỉ đạo đồng bào dân tộc thiểu số Điều trị Truyền thông
