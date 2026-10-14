Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với HĐND, MTTQ và các đoàn thể tỉnh

Chiều 14/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao tổ chức đảng, đảng viên và chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các Đảng bộ bàn giao hồ sơ, tài liệu tổ chức đảng và đảng viên.

Thực hiện các đề án, quyết định của Tỉnh ủy về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh bàn giao 2 tổ chức đảng trực thuộc, gồm: Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; cùng các đảng viên về 2 Đảng bộ mới. Đồng thời, tổ chức chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh chuyển sinh hoạt đảng về các tổ chức này.

Việc thí điểm thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với HĐND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng 2 Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang chúc mừng 2 Đảng bộ; trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí khẳng định, việc bàn giao tổ chức đảng và đảng viên đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 2 Đảng bộ sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lê Minh