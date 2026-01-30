Tăng giá trị xuất khẩu cho loại cây trồng quen thuộc

Với diện tích đất bãi phù sa ven sông lớn, phù hợp để phát triển các cây chuối. Đây cũng là cây trồng có nhiều lợi thế của tỉnh để sản xuất hàng hóa. Diện tích chuối toàn tỉnh hiện có gần 7 nghìn ha và là một trong số ít những cây ăn quả có thể xuất khẩu được của Phú Thọ. Thị trường chính của chuối Phú Thọ là Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản...

Sử dụng màng bọc, hạn chế sử dụng thuốc BVTV trong quá trình chăm sóc đảm bảo các yêu cầu trong xuất khẩu chuối ở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Biển xanh, xã Vĩnh Chân.

Năng suất chuối trung bình toàn tỉnh hiện đạt hơn 27,3 tấn/ha, tổng sản lượng đạt bình quân khoảng 167 nghìn tấn/năm. Các giống chuối chính trên địa bàn tỉnh là chuối tiêu (tiêu xanh, tiêu hồng), chuối tây và một số giống chuối địa phương (chuối phấn vàng...). Theo ước tính của ngành nông nghiệp, trồng chuối bình quân cho thu nhập khoảng trên 350 triệu đồng/ha/năm; sau khi trừ chi phí sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng/ha/năm

Từ năm 2018 đến nay, trước việc Trung Quốc siết chặt các quy định nhập khẩu trái cây, trong đó có chuối, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương có diện tích chuối lớn triển khai nhiều giải pháp nhằm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị. Trọng tâm là hướng dẫn cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm đảm bảo các điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường quốc tế.

Đồng thời, các HTX, doanh nghiệp trồng chuối cũng mạnh dạn đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng chuối phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, toàn tỉnh đã cấp được 9 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu; 38 mã số vùng trồng nội địa cho cây chuối với tổng diện tích gần 1,8 nghìn ha. Áp dụng IPM đạt trên 70% diện tích trồng chuối toàn tỉnh.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm (xã Bản Nguyên) hiện quản lý hơn 40 ha diện tích trồng chuối, trong đó có 6 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; 15,7ha đã được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường EU. Nhờ phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, 250 hộ thành viên của hợp tác xã có thu nhập cao và ổn định hơn so với trồng lúa, ngô truyền thống.

Ông Hán Quang Vinh - Giám đốc Hợp tác xã cho biết, trước đây người dân trồng chuối chủ yếu theo hình thức tự phát, manh mún, thiếu quy trình và chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường nên việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Từ khi hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản xuất bài bản, áp dụng quy trình VietGAP và được cấp mã số vùng trồng, người trồng chuối đã có điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước cải thiện thu nhập và đời sống.

Chăm sóc chuối tiêu hồng xuất khẩu tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm, xã Bản Nguyên.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã triển khai thí điểm mô hình “Ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chuối tại huyện Lâm Thao” với 7 hộ của HTX tham gia. Các hộ tham gia mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và thuốc BVTV thảo mộc, hạn chế đến mức tối đa phân bón hóa học và thuốc BVTV hóa học.

Theo đánh giá của các hộ tham gia mô hình, sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật đó khác biệt đã thấy rõ. Đất tơi xốp hơn, cây chuối sinh trưởng phát triển tốt hơn, đặc biệt là bệnh vàng lá giảm hẳn. Người dân cũng biết cách tự ủ phân hữu cơ, tự làm thuốc BVTV thảo mộc nên tiết kiệm được chi phí đầu vào.

Mẫu đất, mẫu nước, mẫu quả ở các mô hình gửi đi phân tích, kiểm nghiệm để đánh giá mức độ an toàn đều đạt các tiêu chí theo quy định. Năng suất bình quân chuối tiêu ở các mô hình đạt trên 513 tạ/ha; chuối Tây đạt khoảng 423 tạ/ha. Hạch toán mô hình cho thấy, chuối tiêu lãi 315 triệu đồng/ha, chuối Tây lãi 297 triệu đồng/ha.

HTX chuối an toàn Hoàng Cương kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi vận chuyển đến cơ sở sơ chế.

HTX Nông nghiệp Thượng Nông (xã Tam Nông) là một trong những đơn vị tiên phong xuất khẩu chuối chính ngạch sang Trung Quốc từ hơn 10 năm trước. Để đáp ứng yêu cầu của đối tác, HTX tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, đóng gói, tem nhãn truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, HTX đã tận dụng vỏ cây chuối sau thu hoạch để sơ chế thành tơ xuất khẩu, góp phần giảm phụ phẩm nông nghiệp và gia tăng giá trị cho cây chuối.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Chuối là mặt hàng có dư địa xuất khẩu rất lớn của Phú Thọ. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng vùng sản xuất chuối tập trung ở các huyện dọc hai bờ sông Hồng như Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa... Trong đó, việc xây dựng và mở rộng mã số vùng trồng được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng các hàng rào kỹ thuật và mở rộng thị trường xuất khẩu cho mặt hàng chuối.

Quân Lâm