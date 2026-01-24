Tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong trường học trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Xác định công tác TTPBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò hình thành nhân cách cho học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường, ngay đầu năm học 2025-2026, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

Với trên 1.400 học sinh, nhà trường đã phối hợp với Công an tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; an ninh mạng; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống đuối nước; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và các tệ nạn xã hội dễ xâm nhập vào học đường đến toàn thể học sinh. Qua đó, giúp các em học sinh nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu những hành vi vi phạm pháp luật, biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình.

Bên cạnh đó, nhà trường quan tâm đến công tác TTPBGDPL đối với cán bộ, giáo viên, học sinh qua các buổi sinh hoạt, tiết chào cờ đầu giờ; củng cố và xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện nhà trường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Luật Phòng, chống ma tuý; Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ để nâng cao tính tự giác của học sinh khi tham gia giao thông, không bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

Em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 11 chuyên Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, chia sẻ: “Sau khi được nghe các chú công an nói chuyện về an toàn giao thông và Luật An ninh mạng, em hiểu rõ hơn việc đăng tải thông tin sai sự thật hay đùa giỡn trên mạng cũng có thể bị xử phạt. Từ đó em cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động của mình".

Mới đây, tại điểm Trường TH&THCS Bình Chân, Công an xã Lạc Sơn phối hợp Đoàn thanh niên xã Lạc Sơn, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Sinh hoạt dưới Cờ chuyên đề: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, pháo nổ, phòng chống ma túy, bạo lực học đường” cho trên 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Lạc Sơn đã phổ biến các quy định về trật tự an toàn giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông, chỉ rõ những lỗi vi phạm thường gặp như chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Đồng thời, các báo cáo viên tuyên truyền về tác hại của ma túy và những hệ lụy đối với gia đình, xã hội; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; cảnh báo tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Công an xã Lạc Sơn tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường TH&THCS Bình Chân.

Với lỗi dẫn chuyện linh hoạt, sôi nổi, cởi mở, có sự tương tác kết hợp hỏi - đáp giữa báo cáo viên với học sinh giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, chủ động tham gia trao đổi và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các thói hư, tật xấu, những tác động mặt trái ngoài xã hội.

Đánh giá về hiệu quả phối hợp, Phó Trưởng Công an xã Lạc Sơn Nguyễn Như Hùng cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền tại trường học, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh trên địa bàn đã giảm đáng kể, cho thấy việc giáo dục pháp luật sớm có vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa vi phạm".

Theo Sở GD&ĐT, trong năm học 2025-2026, 100% các trường TH&THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hoạt động TTPBGDPL, với hơn 150 buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, thu hút trên 60.000 lượt học sinh tham gia. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật gắn với lứa tuổi học sinh như Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử...

Thực tế cho thấy, nếu chỉ dạy pháp luật qua sách giáo khoa thì rất khô khan. Khi nhà trường phối hợp với Công an tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, đưa ra tình huống thực tế, học sinh hứng thú hơn hẳn và dễ ghi nhớ. Ý thức chấp hành nội quy, pháp luật của các em cũng có chuyển biến rõ rệt.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhiều trường học đã đổi mới hình thức tuyên truyền như “Phiên tòa giả định”, sân khấu hóa tiểu phẩm pháp luật... Từ đó, các hoạt động tuyên truyền pháp luật hiện nay dễ hiểu, thiết thực, giúp các em nhận biết rõ hơn những hành vi bị nghiêm cấm và hậu quả pháp lý có thể xảy ra.

Công an xã Yên Thuỷ tuyên truyền về an ninh mạng cho học sinh Trường PT DTNT THCS & THPT Yên Thủy.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nguyễn Ngọc Điệp nhận định: Trong bối cảnh tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc đẩy mạnh công tác TTPBGDPL trong các trường học đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Thực tiễn cho thấy, khi được trang bị kiến thức pháp luật một cách bài bản, phù hợp với lứa tuổi, học sinh không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động TTPBGDPL trong trường học; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng sinh động, hiệu quả, sát với thực tiễn.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

Đinh Thắng