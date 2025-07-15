Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chuyển trường do sáp nhập tỉnh

{title}
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở về việc tiếp nhận học sinh chuyển trường do sáp nhập tỉnh, sáp nhập các cơ quan.
Các nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên tiếp nhận tối đa học sinh chuyển đến do sáp nhập tỉnh
Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, các đơn vị trực thuộc Sở tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên bố trí tiếp nhận tối đa các học sinh là con em của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển công tác do sáp nhập tỉnh, đảm bảo số học sinh lớp theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
Trong trường hợp nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đến vượt quá số học sinh lớp theo quy định thì báo cáo cơ quan quản lý, tiếp nhận học sinh khi đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hoặc xem xét, tư vấn cho gia đình học sinh để bố trí học ở trường khác trên địa bàn.
Các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế có thể đề xuất cơ quan có thẩm quyền mở rộng quy mô số lớp, số học sinh. Quá trình giải quyết việc tiếp nhận học sinh chuyển trường phải được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, không gây ảnh hưởng, áp lực đối với học sinh và phụ huynh.
Trường Quân
