Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh tra

Ngày 26/9, tại Trường Chính trị tỉnh (cơ sở Hòa Bình) Phú Thọ, Trường Cán bộ thanh tra phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2025, đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có 310 cán bộ, công chức của Thanh tra tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hơn 300 đại biểu tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Chương trình tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng, điểm nhấn là việc vận dụng các tình huống giả định gần với thực tiễn, từ công tác thanh tra đất đai, xây dựng, đầu tư; đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vấn đề tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, học viên sẽ rèn luyện kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Lớp tập huấn đưa ra các tình huống trực tiếp từ cơ sở nhằm phổ biến tuyên truyền nghiệp vụ công tác thanh tra.

Nội dung bồi dưỡng theo chương trình tập huấn nhằm phục vụ việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trang bị kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương về: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phân loại, xử lý thông tin ban đầu; quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; công tác thanh tra và công tác kiểm tra chuyên ngành sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động; kỹ năng, phương pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị; trao đổi, giải đáp vướng mắc thực tiễn từ cơ sở.

Đinh Hòa